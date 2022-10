﻿FSV Kühlungsborn und Trainer Eckerhard Pasch beenden Zusammenarbeit

Kühlungsborn. Kurzes Intermezzo: Fußball-Verbandsligist FSV Kühlungsborn und Trainer Eckerhard Pasch gehen nach nur drei Monaten Zusammenarbeit schon wieder getrennte Wege. Das teilte der Verein am Mittwochvormittag auf seinen Social-Media-Accounts mit.

In acht Pflichtspielen gelangen den Möwenkickern in der laufenden Saison nur zwei Siege und ein Unentschieden – zu wenig. Am zurückliegenden Wochenende, nach der 1:5-Auswärtsniederlage gegen seinen langjährigen Ex-Verein SV Warnemünde, entschied sich Pasch dazu, sein Amt niederzulegen. "Nach dem Spiel habe ich die Entscheidung getroffen aus persönlichen Gründen zurückzutreten. Ich bedanke mich bei allen FSV-Verantwortlichen für das geschenkte Vertrauen", so der 64-Jährige.

Interimslösung für Trainernachfolge steht bereits fest

Beim FSV Kühlungsborn wurde der Trainer-Routinier Anfang Juli offiziell vorgestellt. Vor dem Mannschaftstraining am Dienstagabend, informierte Pasch den Vorstand der Ostseebad-Kicker nun über seinen Rücktritt.

Künftig wird Kapitän Robert Franke die Kühlungsborner interimsweise als Spielertrainer übernehmen. Wie es bei Eckerhard Pasch weitergeht, ist unklar. „Ich habe noch nie einen Verein nach nicht einmal einem Vierteljahr verlassen. Ich weiß noch nicht, wie ich weitermache.“