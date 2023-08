﻿Später Siegtreffer: FSV Nordost Rostock bejubelt historischen Erfolg

Rostock. Jugend forscht, sei Dank: Der FSV Nordost Rostock darf sich über den ersten Sieg seiner Vereinsgeschichte auf Landesebene freuen. Beim 3:2 (1:0)-Auswärtssieg in der Fußball-Landesklasse I gegen die SG Insel Rügen war in der Startelf des Aufsteigers kein Spieler älter als 22 Jahre. FSV-Trainer Steve Kölzow dazu: „Durch das Einschulungswochenende hatten wir einen Haufen von Absagen. Deswegen ein großes Kompliment an das junge Team, wie es die Aufgabe gelöst hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FSV Nordost Rostock: Umbruch mit jungen Kräften

Die Rostocker waren in diesem Sommer erstmals in die Landesklasse aufgestiegen. Im Kader schoben die Verantwortlichen einen Umbruch an. Neun routinierte Akteure wurden verabschiedet, darunter auch Philip Mansour (zurück zum SV Pastow). Zahlreiche junge Akteure rückten nach und deuteten bereits an, dass sie in die Bresche springen können. Der FSV Nordost schlug sich in den ersten Pflichtspielen wacker. Nach einem 0:3 in der ersten Landespokalrunde gegen den Oberliga-Absteiger FC Mecklenburg Schwerin folgt zum Liga-Auftakt eine 0:1-Niederlage gegen den Vorjahreszweiten, den Rostocker FC II.

Statistik SG Insel Rügen: Wenzel – Lange, Ringer (46. Nasebandt), Fidorra (46. Koch), Engnath, Laatsch, Vüllmow (64. Schulz), Wollschläger, Hähnchen, Szych, Amzoian (46. Heyden). FSV Nordost: Lau – Michael, Hayn (66. Nikolaev), Tietz, Hensel, Johansen, Voigt, Schwigon (80. Streu), Grosse, Nolte, Wiesenthal. Tore: 0:1 Wiesenthal (27.), 1:1 Laatsch (48.), 1:2 Johansen (53./Elfmeter), 2:2 Laatsch (72.), 2:3 Grosse (87.). Schiedsrichter: Jannes-Leonard Bathke. Zuschauer: 35.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es entsteht nach und nach ein neues Grüppchen, dass sich weiterhin ein wenig finden muss. Die Jungs kennen sich untereinander sehr gut“, erzählt Kölzow und setzt auch auf das gute Miteinander in der Mannschaft. Das wesentliche Ziel der Rostocker ist es, in dieser Saison im gesicherten Mittelfeld zu landen. Dafür soll auch der kleine Kunstrasenplatz an der heimischen Sportstätte in Rostock-Dierkow ein Faktor sein. „Mecklenburg Schwerin hat sich auf dem Platz gegen uns schwergetan. Das hoffen wir bei weiteren Gegnern“, so Kölzow.

Später Siegtreffer gegen SG Insel Rügen

Zum Spiel auf Rügen: Die Rostocker mussten durch die Tore von Oliver Wiesenthal (27.), Carl Luis Johansen (53./Elfmeter) und William Ole Grosse (87.) in Führung gehen, um die drei Punkte einzufahren. Zwischenzeitlich hatte Paul Laatsch (48., 72.) für die Rüganer jeweils ausgeglichen. „Der Gegner hat uns hinten reingedrückt, das nahm in der zweiten Halbzeit noch einmal zu. Wir konnten uns durch Konter gelegentlich befreien und hatten das Spielglück auf unserer Seite“, fasste Kölzow nach dem späten Sieg zusammen.

Lesen Sie auch

Mit dem Schwung des ersten Sieges wollen die Rostocker auch im Heimspiel gegen den SV Prohner Wiek punkten. Anstoß ist am kommenden Sonntag um 14 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Ergebnisse in der Landesklasse I: Doberaner FC II – FSV Kühlungsborn II 4:1, SV Prohner Wiek – Sievershäger SV 0:1, SG Warnow Papendorf – PSV Rostock 4:3, Rostocker FC II – Schwaaner Eintracht 2:0, PSV Ribnitz-Damgarten – SV Rot Weiss Trinwillershagen 2:5, FSV Dummerstorf – SV Blau-Weiß Baabe 4:2.

OZ