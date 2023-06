﻿FSV Nordost Rostock folgt der Schwaaner Eintracht in die Landesklasse

Schwaan. Das dürfte das wohl schönste 0:0 aller Zeiten für den FSV Nordost Rostock gewesen sein. Durch ein torloses Remis bei der Schwaaner Eintracht haben die Kreisoberliga-Fußballer am Sonnabend den Aufstieg in die Landesklasse klargemacht. Damit spielt der FSV, der im Oktober 2008 gegründet wurde, erstmals auf Landesebene.

Vor 300 Zuschauern durften in Schwaan beide Seiten jubeln. Die Eintracht hatte bereits in der Vorwoche durch einen 4:3-Erfolg beim Gnoiener SV den Landesklasse-Aufstieg eingetütet. Mit dem Unentschieden gegen den FSV krönten sich die Schwaaner nun auch zum besten Team in der Meisterrunde. Dort traten die drei jeweiligen Sieger der drei Kreisoberliga-Staffeln im Modus Jeder-gegen-jeden an. Nur die zwei besten Mannschaften dieses Vergleichs steigen auf.

Statistik Schwaaner Eintracht: Bremer – Felske, Loheit, Wolf (82. Rugenstein), Brosius (46. N. Böhlke), Sallan, Brüggmann, Wegner (66. Risch), Vogt (82. L. Böhlke), Röver, Jürß. FSV Nordost: Draheim – Michael, Riechert, Heckel, Hensel, Schwigon (81. Gast), Kleist (90. +3 Johansen), Nikolaev, Voß, Djobo (68. Düwel), Wiesenthal (68. Hayn). Tore: keine. Schiedsrichter: Florian Odenkrichen. Zuschauer: 300.

In diesem Fall sind das die Schwaaner Eintracht (vier Punkte) und der FSV Nordost (zwei). Der erste Vergleich zwischen den Rostocker und dem Gnoiener SV (ein Punkt) endete vor zwei Wochen 1:1. Somit muss der GSV trotz Staffelsieg in die Röhre schauen und in der neuen Saison erneut in der Kreisoberliga spielen.

Bereits klar ist, dass die Meisterrunde zur kommenden Spielzeit wieder abgeschafft. Dann soll statt in drei wieder in zwei Kreisoberliga-Staffeln gespielt werden.

