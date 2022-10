﻿Fünf REC-Tore reichen nicht aus: Rostock Piranhas unterliegen Spitzenreiter

Eishockey-Oberliga Nord: Die Rostock Piranhas müssen sich trotz großem Einsatz geschlagen geben. Beim Tabellenführer Hannover Scorpions unterliegen die Raubfische mit 5:8.

Hannover/Rostock. Die Niederlagen-Serie der Rostock Piranhas hält an: In der Eishockey-Oberliga Nord unterlagen die Raubfische gestern Abend beim Spitzenreiter Hannover Scorpions wie erwartet mit 5:8 (1:4, 3:4, 1:0). Bereits am Sonntag hatten sie zu Hause gegen die Niedersachsen mit 1:4 das Nachsehen.

Die favorisierten Scorpions erwischten einen Top-Start. Im ersten Drittel schenkten sie dem Tabellenvorletzten innerhalb von nur gut zwei Minuten gleich drei Treffer ein (6., 7., 8.). Den Rostockern gelang es zwar, in Überzahl durch Keegan Dansereau zu verkürzen (11.), doch die Gastgeber legten doppelt nach und stellten auf 5:1 (18., 21.).