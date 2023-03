﻿Für Empor Rostock: Tristan Staat schlägt Angebot der Füchse Berlin aus

Rostock. Wenn jemand Tristan Staat vor der Saison prognostiziert hätte, dass die von ihm betreute A-Jugend des HC Empor Rostock auf dem Sprung ins Viertelfinale der deutschen Meisterschaft ist, hätte er erwidert: „Ja, ja, träum weiter!“ Gut sechs Monate später könnte dieser Traum wahr werden. Drei Runden vor dem Abschluss der Meisterrunde behaupten die Handball-Talente des Traditionsklubs Rang vier, der zum Einzug in die Runde der letzten acht reichen würde. „Das ist schon toll“, sagt Staat, der 2019 vom SC Magdeburg nach Rostock kam.

Damals gab es bei Empor lediglich einen hauptamtlichen Trainer im Nachwuchsbereich. Inzwischen sind es vier. Sportlich ging es empor. Der HCE erhielt zum zweiten Mal in Folge das Jugendzertifikat der HBL mit Stern. „Die Erfolge im Nachwuchs sind eng mit der Personalie Tristan Staat verknüpft“, lobte Klubchef Tobias Woitendorf.

Das gute Arbeit in Rostock blieb auch Bob Hanning nicht verborgen. Der Manager des Bundesligisten Füchse Berlin und Trainer des Zweitligisten VfL Potsdam wollte Tristan Staat als Jugendkoordinator in die Hauptstadt holen. „Wir hatten mehrere Gespräche“, bestätigte Staat. Der 33-Jährige sei sehr dankbar für dieses „geile Angebot“, schlug die Offerte aber aus.

„Ich bin einfach noch nicht fertig in Rostock. Außerdem fühle ich mich hier wohl“, begründete Staat, der die Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern Silvio Rose und Heiko Schütze lobte.

Staat musste Dreifach-Belastung meistern

Der Coach musste seit der Beurlaubung von Trainer Till Wiechers Ende Oktober eine Dreifach-Belastung meistern. Staat betreute zusammen mit Florian Zemlin das Zweitliga-Team, engagierte sich als Jugendkoordinator und Nachwuchscoach.

Mit der Verpflichtung von Nicolaj Andersson als Männer-Coach kann sich Tristan Staat voll und ganz seiner Arbeit mit Talenten widmen. Am Sonnabend ist er mit der A-Jugend bei der HG Oftersheim/Schwetzingen (Baden-Württemberg) gefordert.

Rostocker haben zwei Punkte Vorsprung auf Erlangen

Die Rostocker streben einen Sieg an, um das Zwei-Punkte-Polster auf den HC Erlangen zu verteidigen. Am Sonntag, dem 26. März, steht für die Empor-Talente ein kleines Highlight an. Die Partie gegen Bayer Dormagen wird ab 14.15 Uhr in der Stadthalle ausgetragen – als Vorspiel der Zweitliga-Vertretung, die ab 17 Uhr den TuS N-Lübbecke empfängt. „Das wird eine schöne Doppelveranstaltung“, freut sich Tristan Staat.

Übrigens: Sollte der HCE das Viertelfinale erreichen, winkt ein Duell mit den Rhein-Neckar Löwen oder Staats Ex-Verein SC Magdeburg.