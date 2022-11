﻿Frust nach Heimpleite: Für Hansa Rostock könnte es noch ein heißer Herbst werden

Die Euphorie nach dem Sieg in Regensburg ist der Katerstimmung gewichen. Die 0:1-Heimniederlage des FC Hansa Rostock gegen den SV Sandhausen sorgte für großen Frust, auch bei vielen der 24 500 Zuschauer im Ostseestadion. Ein Hansa-Profi wurde sogar von den eigenen Fans verhöhnt. Das sagt Trainer Jens Härtel dazu.

Rostock. Zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde wird es ungemütlich beim FC Hansa. Die dritte Zu-null-Niederlage im Ostseestadion in Serie sorgt für wachsenden Frust. Bei den Profis, beim Trainer und auch bei den Zuschauern, die am Freitagabend beim 0:1 (0:1) gegen den SV Sandhausen ihrer Enttäuschung lautstark Luft machten.

„Man merkt, dass jetzt Unruhe kommt. Zuhause waren wir in letzter Zeit nicht so erfolgreich, wie sich das alle wünschen“, sagt Defensivspezialist Lukas Fröde. Für Hansa könnte es ein heißer Herbst werden. Schon am Mittwochabend steht im Ostseestadion gegen Nürnberg das nächste Abstiegsduell an.