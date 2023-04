﻿Für Hansa Rostock wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner

Rostock. Das war’s noch nicht für Hansa Rostock, aber die Hoffnungen auf ein drittes Jahr in der 2. Liga haben am Ostersonntag einen weiteren großen Dämpfer erhalten. Nach der vermeidbaren 2:3 (1:2)-Heimniederlage gegen Holstein Kiel bleibt die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz Vorletzter und hat jetzt vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. „Wenn man da unten drinsteht, fehlt auch manchmal das Quäntchen Glück. Trotzdem muss man sich an die eigene Nase fassen, diese individuellen Fehler dürfen nicht passieren. Wir haben in viereinhalb Minuten drei Tore geschluckt, das ist schon happig“, haderte Schwartz mit den folgenschweren Nachlässigkeiten in seinem Team.

16 Niederlagen für Hansa – das ist die Bilanz eines Absteigers

Es war Hansas zehnte Niederlage im Ostseestadion und die 16. insgesamt im 27. Spiel der Saison –das ist die Bilanz eines Absteigers. Dabei traten die Rostocker im Ostseederby erstmals seit Wochen nicht so auf wie ein künftiger Drittligist – und waren dennoch Aufbaugegner für Kiel. Die Störche hatten bis dahin fünf Spiele in Serie nicht gewonnen, Hansa wartet seit nunmehr sieben Partien auf den zweiten Dreier des Jahres.

Schwartz haderte nach seiner Heimpremiere mit den Fehlern vor den Gegentoren, lobte aber die Mentalität seiner Spieler. „Das Gute war, dass die Mannschaft weiter an sich geglaubt und nicht aufgesteckt hat. Wir machen das 2:3, und das 3:3 lag auch in der Luft. Wir haben nie aufgegeben, das war in den vorigen Spielen anders. Die Art und Weise war diesmal sehr gut, das hat Spaß gemacht und darauf können wir aufbauen“, meinte der Fußballlehrer mit Blick auf die nächsten, im Abstiegskampf entscheidenden Wochen.

Alois Schwartz: „Mannschaft hat nach Magdeburg-Spiel tolle Reaktion gezeigt“

Nach dem trostlosen 0:3 eine Woche zuvor in Magdeburg habe die Mannschaft „eine tolle Reaktion gezeigt“, befand Schwartz. „Wahnsinn, wie sie in der Woche trainiert haben. Damit war ich sehr zufrieden, und das haben sie gegen Kiel auch auf die Wiese gebracht. Es sind noch sieben Spiele, es wird immer weniger. Aber die Art und Weise macht Mut.“ Der dritte Hansa-Coach der Saison gibt sich weiter zuversichtlich. Auch weil die Fans angesichts des beherzten Auftritts gegen ebenso leidenschaftlich kämpfende Kieler weiter hinter der Mannschaft stehen: Trotz des abermaligen Misserfolgs gab es am Ende aufmunternden Beifall statt Pfiffe für Kolke, Roßbach, Pröger und Co.

Sein Tor zum 1:0 reichte nicht: Hansa-Verteidiger Rick van Drongelen © Quelle: Lutz Bongarts

Hansa kassiert drei Gegentore innerhalb von vier Minuten

Hansa hatte im viertletzten Heimspiel alles gegeben, doch am Ende reichte es nicht mal für einen Punkt. Schon nach zwölf Minuten traf Rick van Drongelen, der nach einem Latten-Kopfball von Fröde erfolgreich nachsetzte, zum 1:0. Es war das erste Mal seit dem neunten Spieltag (3:1 gegen Magdeburg im September), dass die Rostocker im eigenen Stadion eine Führung vorlegten.

Noch vor der Pause drehte Kiel durch Reese (44.) und den gebürtigen Rostocker und früheren Hansa-Nachwuchsspieler Philipp Sander (45.+2) die Partie. „Da waren wir zu passiv und werden sofort bestraft. Da müssen wir uns cleverer anstellen“, ärgerte sich Schwartz über den Doppelschlag der Gäste. Nach dem 3:1 durch Ex-Nationalspieler Lewis Holtby zwei Minuten nach Wiederanpfiff schien das Nordduell gelaufen – doch Hansa blieb dran. Mehr als das Anschlusstor durch den zweiten Saisontreffer von Lukas Hinterseer (53) gelang allerdings nicht mehr.

Kapitän Kolke: „Wir kämpfen bis zum Schluss“

Nächster Auswärtsgegner für die Elf von Trainer Alois Schwartz ist am Sonnabend, 15. April, der SC Paderborn. Beim heimstarken Tabellensechsten könnte ein Punkt für die Rostocker fast schon zu wenig sein. Um noch die magische 40-Punkte-Grenze zu erreichen, müsste Hansa fünf der letzten sieben Spiele gewinnen – das traut ihnen angesichts von nur einem Dreier in den letzten elf Spielen niemand zu. Immerhin: Mit einem Sieg könnte Hansa den Relegationsplatz erreichen, der Rückstand auf Regensburg beträgt derzeit zwei Punkte. „Wir kämpfen bis zum Schluss“, versprach Kapitän Markus Kolke: „Wenn einer an den Abstieg denkt, soll er bitte aufhören.“