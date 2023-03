﻿Fußball-Landesklasse I: Rostocker FC II ist in der Rolle des Gejagten

Die Oberliga-Reserve ist in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Der Rostocker FC erwartet eine kompliziertere Rückserie. Am Sonntag geht es los gegen den SV Rot Weiss Trinwillershagen.

Rostock. Karsten Simon ist sich bewusst, welche Rolle seine Schützlinge und er mit dem Rückrundenauftakt einnehmen werden. „Uns ist absolut klar, dass wir die Gejagten sind“, verdeutlich der Mann, der zusammen mit Andreas Waschk das Trainerduo beim Rostocker FC II bildet. Der Aufsteiger liegt nach einer äußerst erfolgreichen Hinrunde mit 33 Punkten in der Fußball-Landesklasse I an der Tabellenspitze. Dabei sind die RFC-Kicker in dieser Saison noch ungeschlagen.

Karsten Simon erwartet schwierige Rückrunde

Für das zweite Halbjahr vermutet Simon, dass es nicht so unbeschwert weitergehen wird. „Die Rückrunde wird für uns deutlich schwieriger“, weiß er. Der Coach ist allerdings guter Dinge.

Das gilt für den Start am Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) in der Heimpartie gegen den SV Rot Weiss Trinwillershagen. Das Hinspiel endete 0:0. „Der Gegner hat eine gute Vorbereitung hinter sich. Wir freuen uns auf das Duell gegen einen Traditionsverein und wollen es gegen Trinwillershagen besser als im August machen“, gibt Simon die Marschroute für die Begegnung aus.

Hohe Niederlagen für Rostocker FC II in Testspielen

Anders als bei den Gästen aus Nordvorpommern verlief die Vorbereitung des RFC suboptimal. Simon bezeichnete sie als „bescheiden.“ Viele Spieler fehlten im Training und in den Testspielen aus diversen Gründen. Die Rostocker konnten auch nur zweimal testen. Gegen Ligakonkurrent PSV Rostock (1:7) und den Laager SV (1:6) aus Staffel III setzte es jeweils derbe Schlappen.

Verbessert zeigte sich die RFC-Reserve kürzlich in einem internen Test gegen die dritte Mannschaft. „Jetzt müssen sich alle beweisen“, betont Simon, der keinen Aufstiegsdruck bei seiner Truppe sieht. Kursierende Gerüchte, die zweite Mannschaft würde zur neuen Saison aufgrund der Insolvenz-Gefahr des Rostocker Oberliga-Teams zur neuen ersten Herrenmannschaft werden, bezeichnet der Übungsleiter als „völligen Quatsch.“

Keine Zu- und Abgänge

Als ernsthaftesten Konkurrenten im Titelkampf sieht Simon den FSV Kritzmow. Die Rostocker Vorstadt-Kicker liegen mit 29 Punkten vier Zähler direkt hinter dem RFC auf Rang zwei. „Aber auch mit dem PSV Rostock wird zu rechnen sein“, so Simon.

Im Kader des Rostocker FC II hat es in der Winterpause keine großartigen Veränderungen gegeben. Lediglich drei Spieler aus der U 19 sollen Stück für Stück an den Männerbereich herangeführt werden.