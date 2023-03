﻿Rückrundenauftakt: Sievershäger SV will sich Punkte-Polster aufbauen

Der Sievershäger SV will sich in der Rückrunde im Tabellenmittelfeld der Fußball-Landesklasse I festigen und eine klare Spielidee entwickeln. Christoph Pisarski fungiert nicht mehr als Spielertrainer.

Rostock. Am Wochenende ertönt der Anpfiff zur Rückrunde in der Fußball-Landesklasse I. Zum Auftakt gastiert der Sievershäger SV am Sonntag ab 14 Uhr bei der SG Warnow Papendorf. „Wir sind schon sehr gespannt“, meint SSV-Spielertrainer Malte Simon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Hinserie erspielten sich die Grün-Weißen 16 Punkte in 13 Partien. Sie überwinterten auf dem 9. Tabellenplatz mit zwei Zählern Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell die Zweitvertretung des FSV Kühlungsborn bekleidet.

Laut dem spielenden Coach wäre in der ersten Saisonhälfte jedoch mehr drin gewesen. „Wir wollen auch in den Spielen Punkte sammeln, in denen wir in der Hinrunde noch unglücklich verloren haben. Es gilt, möglichst schnell weitere Zähler einzufahren, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, erklärt er. Das Ziel ist es, sich im Tabellenmittelfeld zu festigen, eine klare Spielidee zu entwickeln und dadurch ein Punkte-Polster aufzubauen.

Sievershäger SV: Aus Trainer-Trio wird Duo

Gemeinsam mit Teamkollege Johannes Jagusch übernimmt Simon die Verantwortung beim SSV. Christoph Pisarski, der das Duo in der Hinrunde noch unterstützte, steht aktuell nicht mehr zur Verfügung. „Pisi hat sich dazu entschieden, kürzer zu treten. Er macht aktuell seine Trainer-Lizenz und will sich auf die Ausbildung konzentrieren“, meint Simon. Der Defensivkicker könne sich aber vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusteigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hingegen neu im Aufgebot der Landesklassen-Kicker ist Offensivakteur Kay-Christoph Lübbe. Er schloss sich dem SSV im Winter vom Landesligisten Lübzer SV an.

Nur ein Sieg in drei Testspielen

In der Vorbereitung absolvierte der Sievershäger SV drei Testspiele. Dabei sprangen ein Sieg (2:0 gegen Gnoiener SV) und zwei Niederlagen (0:2 gegen SG Empor Richtenberg, 3:6 gegen HSG Warnemünde) heraus. „Man muss die Ergebnisse ins Verhältnis setzen“, sagt Simon. Die Kicker aus Lambrechtshagen hatten immer wieder personelle Engpässe. „Wir haben einige Studenten in unseren Reihen. Ein paar sind verreist oder waren zu Besuch in der Heimat“, erklärt der Spielertrainer.

Lesen Sie auch

Im Großen und Ganzen war die Vorbereitung für den spielenden Coach aber zufriedenstellend. „Es war zu sehen, dass die Jungs die Schwerpunkte aus dem Training auch im Spiel umgesetzt haben“, lobt Simon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sievershäger SV will mit Sieg in die Rückrunde starten

Nun richtet der SSV seinen Fokus voll und ganz auf den Rückrundenstart. Mit Warnow Papendorf (8. Platz/17 Punkte) steht den Kickern gleich ein unmittelbarer Tabellennachbar gegenüber. „Ich schätze sie sehr stark ein“, verrät der spielende Coach: „Sie sind früh in die Vorbereitung eingestiegen und uns dadurch konditionell vielleicht etwas voraus. Außerdem haben sie ein paar Neuzugänge“

Malte Simon blickt der Begegnung optimistisch entgegen: „Wir stehen in der Tabelle zu unrecht da, wo wir gerade sind. Die Papendorfer dürften mit ihrer Platzierung auch nicht zufrieden sein. Es wird ein spannendes Duell.“. Er versichert: „Wir haben ein paar Ideen, wie wir ihnen gegenübertreten wollen.“