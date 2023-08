Fans des Amateurfußballs können zum Auftakt der Landesklassen jede Menge Tore bestaunen. Der PSV Rostock siegt mit 12:1 gegen den Doberaner FC II. Der FC Rot-Weiß Wolgast setzt sich mit 10:1 gegen den SV Motor Eggesin durch. Außerdem gewinnt der FC Anker Wismar das Duell der Zweitvertretungen gegen den FC Schönberg.

Rostock/Wolgast/Schönberg. Tore, Tore, Tore! Am vergangenen Wochenende ertönte auch in den Fußball-Landesklassen der Anpfiff zur neuen Saison. Viel Anlaufzeit benötigten die zahlreichen Amateurkicker nicht. Unzählige Treffer wurden bereits am ersten Spieltag bejubelt.