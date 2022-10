OZ live am 11. Oktober: Auslosung für das Achtelfinale im Fußball-Landespokal

Rostock Seawolves starten in Basketball-Bundesliga: Das sind die Ziele für die Saison

Der Aufstieg in die Basketball-Bundesliga war der größte Erfolg in der Geschichte der Rostock Seawolves. Der Klub ist wirtschaftlich, personell und bei den Mitgliederzahlen gewachsen. Und er macht eine Ansage an die Konkurrenz: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“!