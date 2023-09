﻿Landespokal: Auf den Greifswalder FC wartet eine knifflige Aufgabe

Rostock. Auf den Greifswalder FC wartet in der dritten Runde des Lübzer-Pils-Landespokals eine knifflige Aufgabe. Der Tabellenzweite der Fußball-Regionalliga Nordost muss auswärts beim Verbandsligisten Malchower SV ran. Für das Los sorgte André Jürgens. Der Klubchef der Basketballer der Rostock Seawolves agierte als Losfee bei der Ziehung der 16 Paarungen am Dienstagabend im Medienhaus der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FSV Kühlungsborn fährt „hoch motiviert“ zum TSV Friedland

Die beiden Oberligisten FC Anker Wismar und TSG Neustrelitz haben jeweils Gegner aus der Landesliga erwischt. Während die Wismarer zum offensivstarken Penzliner SV reisen werden, hat die TSG ein Lokalduell beim FSV Malchin vor der Brust. Das Sechzehntelfinale wird am 14./15. Oktober ausgespielt.

Die dritte Runde will auch Robert Franke mit dem FSV Kühlungsborn überstehen. Der Spielertrainer des Verbandsligisten war bei der Auslosung als Gast eingeladen. Er atmete auf, dass seinem Team kein höherklassiger Gegner zugelost wurde. Dennoch nimmt Franke die Aufgabe beim Landesligisten TSV Friedland sehr ernst. „Für uns wird es eine lange Fahrt, da werden wir auf jeden Fall einen Kasten Bier mehr mitnehmen. Wir werden hoch motiviert und konzentriert in das Spiel gehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportgericht entscheidet über Gegner des SV Siedenbollentin und SV Traktor Dargun

Der 39-Jährige und der FSV warfen am Sonnabend den amtierenden Titelverteidiger Rostocker FC mit 1:0 aus dem Wettbewerb. Franke stand selbst im Landespokal 2012 und 2014 mit dem Sievershäger SV im Endspiel. Die Finals verlor er aber jeweils gegen den FC Schönberg (0:1) und 1. FC Neubrandenburg (0:4). „Mir ist der Landespokalsieg bislang verwehrt geblieben. Am Ende liegt es an unserer Mannschaft, den Ehrgeiz zu entwickeln, es ins Finale zu schaffen“, so der gebürtige Rostocker.

Derweil sind die Gegner des SV Siedenbollentin und SV Traktor Dargun noch nicht vollends klar. Der SVS wird auf den Sieger der Zweitrundenpaarung SG Karlsburg/Züssow gegen den PSV Wismar treffen. Die Darguner bekommen es mit dem Gewinner der Partie zwischen dem SV Blau Weiß Polz und MSV Pampow zu tun. Sowohl der PSV als auch die Polzer waren zu ihren Duellen am vergangenen Wochenende nicht angetreten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Sportgericht des Landesfußballverbandes die Pampower und Karlsburg/Züssow in Runde drei schicken wird.

Lesen Sie auch

Alle Paarungen der 3. Runde im Überblick:

SV Plate – FSV Bentwisch, Hagenower SV – FC Förderkader, Malchower SV – Greifswalder FC, SV Rogeez – SV Warnemünde, TSV Goldberg – Güstrower SC, PSV Ribnitz-Damgarten – Einheit Grevesmühlen, Kicker JuS – SpVgg Torgelow-Ueckermünde, SV 90 Lohmen – FC Mecklenburg Schwerin, Penzliner SV – FC Anker Wismar, Brüsewitzer SV – VfL Bergen, SV Traktor Dargun – SV Blau Weiß Polz/MSV Pampow, FSV Malchin – TSG Neustrelitz, SpVgg Cambs-Leezen – FC Schönberg, TSV Friedland – FSV Kühlungsborn, SG Karlsburg/Züssow/PSV Wismar – SV Siedenbollentin, SV Rot-Weiss Trinwillershagen – Sievershäger SV.

OZ