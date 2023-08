FC Hansa Rostock II: 2:0-Führung reicht nicht zum Sieg gegen Cottbus

Rostock. Zwei Treffer in der Anfangsphase und doch kein Heimsieg. Die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock hat am Mittwochabend sein Regionalliga-Heimspiel gegen Energie Cottbus mit 2:3 (2:0) verloren.

Sebastién Thill hatte mit einem Schuss fast von der Mittellinie Cottbus-Torhüter Alexander Sebald, der zu weit vor seinem Kasten stand, in der 6. Minute überwunden. Sehenswert war auch der zweite Treffer: Einen langen Pass nahm Mike Bachmann im Strafraum gekonnt an, fackelte nicht lange und netzte per Volleyschuss zum 2:0 ein – es war der vierte Treffer des 22-Jährigen im dritten Saisonspiel.

7645 Zuschauer im Ostseestadion feierten ihr Team. Die rund 500 aus der Lausitz angereisten Energie-Fans, waren erst einmal bedient. Die Rostocker hätten in der ersten Halbzeit durch einen Distanzschuss von Thill (24.) und Köster, der in Position gelaufen war, aber nicht an den Ball kam (35.), gute Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen.

Heike verwandelt Freistoß für Energie Cottbus

Nach der Pause drehten die Gäste auf: Mit Tim Heike traf einer von drei Cottbussern, die Trainer Claus-Peter Wollitz neu gebracht hatte (49.). Das Energie-Team machte nun deutlich mehr fürs Spiel. Es folgten der Ausgleich, den Tim Campulka besorgte (65.). Mit einem direkt verwandelten Freistoß, bei dem erneut Heike erfolgreich war, drehten Gäste das Duell zu ihren Gunsten (72.). Dei (82.) und Ruschke (87.) verpassten es in der Schlussphase, wenigstens ein Remis für Hansa zu retten.

„Wenn eine der Chancen reingeht, bekommen wir vielleicht noch mal das Momentum.“ Der Sieg der Cottbuser gehe in Ordnung, meinte Hansa-Coach Kevin Rodewald.

Das Rodewald-Team ist am kommenden Sonnabend bei der BSG Chemie Leipzig zu Gast. Die Cottbuser empfangen am Sonntag den Chemnitzer FC.

FC Hansa Rostock II: Hagemoser – Ruschke, Dietze, Alui – Rotfuß (59. Kozelnik), Thill, Bachmann, Lang (83. Schulz) – Köster (67. Schulz), Krüger (83. Coletto), Breier (67. Dei).

Energie Cottbus: Sebald – Borgmann, Campulka, Slamar, Hasse – Pelivan, Hofmann, Putzke (46. Heike) – Halbauer (46. Oesterhelweg), Thiele, Euschen (46. Prokopenko).

Tore: 1:0 Thill (6.), 2:0 Bachmann (12.), 2:1 Heike (49.), 2:2 Campulka (65.), 2:3 Heike (72.).

Gelbe Karten: Lang, Kozelnik, Thill / Oesterhelweg.

OZ