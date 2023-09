﻿Rostocker FC setzt auf ein neues Trainerduo und eigene Talente

Rostock. Jörg Rutkowski und Ben Schulz, beide 33 Jahre alt, kennen sich schon ihr halbes Leben. Sie wuchsen zusammen in Neustrelitz auf, spielten dort Fußball im Nachwuchsbereich des aktuellen Oberligisten TSG Neustrelitz und besuchten eine Zeit lang auch dieselbe Schule. Nach der Schulzeit trennten sich ihre Wege immer mal wieder. Doch zu Beginn der laufenden Saison haben die Freunde wieder zusammengefunden und ein gemeinsames Projekt begonnen. Sie coachen die Fußballerinnen des Rostocker FC von 1895 und wollen das Team neu aufbauen.

„Jörg und Ben bringen viele neue Impulse mit, die unserer Mannschaft guttun. Wir spielen eine andere Formation als vorher und die Trainer setzen andere Schwerpunkte. Sie sind selbst sehr kommunikativ und fordern auch von uns, dass wir viel reden – in jedem Training und Spiel“, sagt Kapitänin Ria-Therese Pein (25). „Neben der mannschaftlichen Entwicklung legen sie auch viel Wert auf individuelle Förderung.“

Zahlreiche Abgänge: Rostocker FC muss Team neu aufstellen

Beim Rostocker FC stand im Sommer ein großer Umbruch an. Neben dem Trainerteam um den langjährigen Chefcoach Robert Fölsch, der nach 16 Jahren eine Auszeit einlegt, verließen auch viele Spielerinnen die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nordost. Beinahe eine ganze Elf. Die Ostseestädterinnen fuhren im Vorjahr lediglich einen Sieg und ein Remis in 26 Partien ein. Der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsrang betrug am Ende 26 (!) Zähler. Anders als ein Spieljahr zuvor, als sich mehrere Vereine freiwillig zurückzogen, gab es den Klassenerhalt auch nicht am Grünen Tisch.

Der Neustart erfolgt mit insgesamt 21 Spielerinnen in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten stammen aus dem eigenen Nachwuchs. „Ich kenne viele Mädels schon aus der Jugend. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die allerdings noch ziemlich jung ist“, sagt Ben Schulz, der schon einige Jahre als Trainer beim RFC dabei ist und zuletzt die B-Juniorinnen trainierte. Fortan agiert er gleichberechtigt mit Jörg Rutkowski als Frauencoach. „Wir haben oft gesprochen und wollten schon immer was zusammen machen im Fußball“, erzählt Schulz. Im Frühjahr begeisterte er seinen Kumpel, der gerade zurück nach Rostock gezogen war, für den RFC.

Rostocker FC vertrat das Land mehrere Jahre lang überregional

„Der Frauenfußball wird immer attraktiver. Nun Teil der positiven Entwicklung zu sein, freut mich“, sagt Jörg Rutkowski, der vorher als Nachwuchstrainer des FC Förderkader René Schneider und zuletzt in verschiedenen Funktionen beim FC Mecklenburg Schwerin wirkte. Der Rostocker FC sei für ihn die beste Adresse in Mecklenburg-Vorpommern, weil sich der Club seit Jahren im Mädchen- und Frauenfußball engagiert und das Land mehrere Jahre überregional vertreten habe.

In der Saison 2023/24 will der Rostocker FC oben mitspielen. Die Favoriten auf den Landesmeistertitel seien eher die neu gegründeten Teams des FC Hansa und des 1. FC Neubrandenburg, sagen Jörg Rutkowski und Ben Schulz. Sie haben die gleiche Fußballidee, besprechen jede Entscheidung und leben Geschlossenheit, Einsatz und Spaß vor. Mittelfristig streben sie den Sprung zurück in die Regionalliga an. Dafür wird dreimal wöchentlich trainiert – dienstags, mittwochs und freitags von 18.15 bis etwa 19.45 Uhr.

Jörg Rutkowski (rechts) erklärt seinen Spielerinnen eine Trainingsübung. © Quelle: Tommy Bastian

Offensichtlich mit Erfolg, denn das erste Saisonspiel gewann der Rostocker FC durch Tore von Ria-Therese Pein, Leoni Jüngling und Julia Heinschel beim TSV 1860 Stralsund mit 3:0. Weiter geht es am 16. September um 14.30 Uhr am Damerower Weg mit dem Derby gegen den amtierenden Landesmeister HSG Warnemünde.

