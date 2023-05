﻿FC Förderkader René Schneider bestätigt Positivtrend

Güstrow. Das gab es in dieser Saison noch nicht für den FC Förderkader René Schneider. Die Rostocker Verbandsliga-Fußballer haben derzeit ihre erfolgreichste Phase der Spielzeit. Mit dem 2:1 (2:1) beim Güstrower SC (6. Platz/32 Punkte) sind die Hansestädter zum vierten Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Förderkader-Trainer Stephan Malorny meint erfreut: „Mir gefällt der Mut, mit dem wir momentan verteidigen.“

FC Förderkader hält Distanz zur Abstiegszone

Gerade auch im Hinblick auf die neu entfachte Spannung im Abstiegskampf war der Erfolg für den FCF Gold wert. Der Tabellenvorletzte Penzliner SV, der derzeit den ersten Abstiegsplatz einnimmt, gewann mit 3:0 in Warnemünde und schöpft neue Hoffnung. Der Förderkader (11. Platz/23 Punkte) konnte den Vorsprung zum PSV auf neun Zähler halten. Malorny hatte „schon im Hinterkopf gehabt, dass die Penzliner in Warnemünde gewinnen könnten.“

Statistik Güstrower SC: Kirsch – Went, Writschan, Bormann, Appel, Löhning (81. Petters), Peters (55. Fichelmann), Mihajlovic, Römer (46. Mack), Kremer, Schuller. FC Förderkader: Fleischer – Böhm, Jankowski, Block, Eich (79. Thors), Grabow, Gottschalk (73. Ahrens), Haas (90. +2 Kipnis), Klepper, Gerullis, Swaner. Tore: 0:1 Eich (16.), 1:1 Bormann (31.), 1:2 Gottschalk (39.). Schiedsrichter: Valentin Vogel. Zuschauer: 40.

Daher sei der Lauf des FC Förderkader momentan enorm wichtig, um sich einen Nervenkrimi am vorletzten Spieltag zu ersparen. Die Rostocker treffen am 3. Juni noch im direkten Duell daheim auf die Penzliner.

Gäste legen nach Ausgleich die nächste Führung nach

In Güstrow standen die Ostseestädter von Beginn an unter Druck. Der GSC legte laut Malorny in der Anfangsviertelstunde ein Feuerwerk hin. Der Förderkader überstand die Phase und ging unmittelbar danach in Führung. Emil Eich (16.) war für die Gäste zur Stelle. Weitere Möglichkeiten ließ der FCF aus und musste nach einer halben Stunde den Ausgleich durch Eddy Bormann (31.) hinnehmen.

Die Rostocker gingen vor der Pause erneut in Front. Jonas Gottschalk (39.) traf. In der zweiten Halbzeit war es dann eine Abwehrschlacht für den FC Förderkader. Der GSC rannte unermüdlich an, doch das Gastteam verteidigte mit viel Leidenschaft den hauchdünnen Vorsprung. „Mit den schwierigen personellen Voraussetzungen, die wir hatten, bin ich schon sehr froh, dass wir dieses Spiel für uns entschieden haben. Wir mussten zum Ende hin viele lange Bälle verteidigen und haben das gut gemacht“, bilanzierte Malorny.

Seine Elf will den Positivtrend auch in den kommenden Partien bestätigen. Bis zum Saisonende stehen noch fünf Spiele aus. Die nächste Begegnung steigt für den FC Förderkader am kommenden Sonnabend um 14 Uhr beim FSV Kühlungsborn.