﻿Neuzugang beim SV Pastow: Finn-Ole Runge kommt vom FC Förderkader

31. Rostocker Citylauf: Das erwartet OZ-Leserinnen und Leser am Sonntag

Rund 3000 Starter und Tausende Zuschauer erwarten die Macher am 21. Mai in der Hansestadt. Damit ist der Rostocker Citylauf eines der größten Laufevents in Mecklenburg-Vorpommern. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet die 31. Auflage des Events mit Bildergalerien, Filmmaterial und Berichterstattung.