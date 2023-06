﻿Fußball-Verbandsliga: SV Pastow verpasst seinem Kader eine Verjüngungskur

Broderstorf. Er ist der Transfermeister der Fußball-Verbandsliga in dieser Sommerpause. Der SV Pastow hat seinen Kader kräftig umgekrempelt. Gleich zwölf Neuzugänge holten die Rostocker Vorstadt-Kicker – und es soll noch nicht Schluss sein. Der SVP hat den Umbruch in seiner Mannschaft angetrieben, die stark verjüngt wurde. Zudem ist an der Seitenlinie mit Heiner Bittorf ein bekanntes Gesicht zurück auf der Trainerbank.

Heiner Bittorf: Zeit in der Fußball-Pause genossen

„Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte“, betonte Bittorf angesprochen auf seine einjährige Auszeit als Coach. Er hatte im Sommer 2022 bei den Pastowern nach sechs Spielzeiten aufgehört. Die fußballfreie Zeit genoss der 34-Jährige mit seiner Frau Amelie und seinem Sohn. „Das hat unglaublich gutgetan, es war ein tolles Jahr.“

Trotzdem ließ Bittorf der Fußball nie los. Wenn er konnte, schaute er bei den Heimspielen vorbei. Was der ehemalige Defensivspieler in der vergangenen Saison sah, stimmte ihn als Zuschauer nur selten zufrieden. Unter seinem Nachfolger Jens Dowe traten die Pastower nicht konstant genug auf. Trotz Tabellenplatz sieben unter dem Ex-Hansa-Profi waren die Verantwortlichen mit der Spielzeit bedingt zufrieden.

Routiniers haben aufgehört

Dowe hörte nach nur einer Saison am Broderstorfer Bornkoppelweg auf und zog sich komplett aus dem Trainergeschäft zurück. Mit Bittorf übernimmt nun wieder der Vorgänger. Er will in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Truppe formen. „Im Winter gab es eine lose Anfrage vom Verein, ob ich bei der Kaderplanung für die neue Saison helfen könnte. Es zielte zunächst gar nicht darauf ab, dass ich wieder der Trainer werde“, schilderte Bittorf.

Er vollzieht mit seinem zweiten Engagement als Coach beim SVP einen Wandel im Verbandsligateam. Mit den zwölf Neuzugängen, darunter sind zehn Akteure unter 23 Jahre, wird die Mannschaft jünger ausgerichtet. Erfahrene Kräfte wie Christian Schindel (32), David Laudan (35) und Hannes Wandt (34) wurden neben Florian Reimer zum Ende der zurückliegenden Spielzeit verabschiedet.

Ein Dutzend Neuzugänge verjüngen das Team

Aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Hansa Rostock wechseln Lucas-Levi Juhrmann, Cosmo Syrbe (beide U 23) und Lars Westendorf (U 19) zum SVP. Außerdem haben sich die beiden Torhüter Tobias Schindler und Ben Monsig (FC Förderkader René Schneider) sowie Carlo Lange (SV Hanse Neubrandenburg), Felix Metke (UFC Arminia Rostock), Boris Broyan, Albert Romashkin (beide Rostocker FC U 19), Paul Lehmann (TSV Einheit Tessin), Johann-Tobias Ehlert und Finn-Ole Runge (FC Förderkader) den Pastowern angeschlossen.

Laut Bittorf soll noch mindestens ein weiterer neuer Spieler kommen. Einen großen Dank richtet der Coach für die regen Transfertätigkeiten unter anderem an den Sportlichen Leiter Tom Kleiminger. „Tom hat enorm viel Zeit und Herzblut investiert. Er hat Brücken zwischen den Neuzugängen gebaut“, lobt Bittorf und betont, dass es mittlerweile auch in der Verbandsliga ein mühsames Unterfangen sei, Spieler für seinen Verein zu gewinnen.

Pastower überzeugen mit Rahmenbedingungen

Damit spricht er die Gehälter an, die in vielen Klubs der höchsten MV-Spielklasse für die Spieler gezahlt werden. Die Pastower wollen diesen Weg nicht mitgehen und mit anderen Argumenten überzeugen. „Wir punkten mit unseren Trainingsbedingungen, haben ein gutes Umfeld und ein ordentliches physiotherapeutisches Angebot“, erzählt Abteilungsleiter Gerald Worzfeld.

Da die Personalplanungen bereits am Anfang des Jahres begonnen hatten, konnten die Pastower im Verlauf der Zeit geplante Transfers auch positiv gestalten. „Wir sind drangeblieben, und dass es fast ausnahmslos geklappt hat, zeigt, dass der Fußballgott größtenteils auf unserer Seite war“, beschreibt Bittorf. Mit dem eingeleiteten Umbruch will er in den kommenden Spielzeiten etwas aufbauen.

Neu formiertes Team wird Zeit benötigen

Gerne will er in Zukunft mit seinem neu formierten Team an Erfolge aus der Vergangenheit anknüpfen. Dass jeder für den anderen aufopferungsvoll kämpft und rennt, zeichnet die Pastower in ihrer Spielweise aus. „Dahin wollen wir zurück. In den letzten beiden Spielzeiten sind uns diese Tugenden teilweise in schwierigen Momenten abhandengekommen“, so Bittorf.

Er unterstreicht, dass der Prozess Zeit brauchen werde. Die vielen jungen Kicker werden Vertrauen von außen und in sich selbst benötigen. Daher will sich der Übungsleiter noch nicht auf ein Saisonziel festlegen. Dass viel Talent in der Mannschaft schlummert, ist unbestritten. Wie groß das Potenzial dann wirklich ist, wird Heiner Bittorf im Laufe der Sommervorbereitung feststellen. Der Startschuss für die erste Einheit fällt am kommenden Dienstagabend (4. Juli).

