﻿Fußball-Verbandsliga: SV Warnemünde schlägt SV Pastow mit Standards

Broderstorf. Negativserie hinter sich gelassen. Der SV Warnemünde hat mit dem 2:0 (2:0)-Erfolg beim SV Pastow (10. Platz/26 Punkte) einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Verbandsliga gemacht. SVW-Coach Heiko März war froh, dass seine Elf sich deutlich gefestigter präsentierte als bei den vorherigen vier Niederlagen in Folge. „Es war schon ein bisschen Balsam auf die Seele. Gegenüber den vergangenen Spielen haben wir es geschafft, die Fehleranzahl gering zu halten.“

SV Warnemünde entfernt sich von Abstiegszone

Die Warnemünder (jetzt 22 Punkte) bleiben zwar auf dem 13. Platz, konnten den Vorsprung zum Tabellennachbarn Penzliner SV (14. Platz/14 Punkte) auf acht Zähler ausbauen. Da nach aktuellem Stand zwei MV-Vertreter aus der nächsthöheren NOFV-Oberliga Nord absteigen würden, hätte das zwei Abstiegsplätze für die Verbandsliga zur Folge. Auf diesen liegen momentan der PSV und Schlusslicht TSV Bützow (15./3). Noch stehen vier Spieltage aus.

Beim SV Pastow gingen die Warnemünder mit ihrer ersten Chance in Front. Nach einem Standard drückte Lucas Schewe bereits nach vier Minuten den Ball über die Linie. „Endlich haben wir es geschafft, mit unserer ersten Möglichkeit das 1:0 zu machen. Dann hat man gemerkt, dass die Brust breiter und die Köpfe freier werden“, befand März.

Gäste schlagen beim SV Pastow per Standards zu

Die Gäste ließen in der ersten Halbzeit nicht viel anbrennen und setzten vorne gefährliche Nadelstiche. Martin Ahrens (25.) prüfte zunächst SVP-Keeper Danny Zimmermann per direktem Freistoß. Kurz danach setzte der Offensivkicker einen Kopfball knapp am Gehäuse der Gastgeber vorbei. Besser machte es Danny Koop (37.), der nach einer Schewe-Ecke zum 2:0 einköpfte. Der erste Auswärtssieg der Saison war zum Greifen nahe.

Statistik SV Pastow: Zimmermann – Fajkus, Kuster, Wahl (53. Karg), Pett – Laudan, Wandt – Schumski (82. Bode), Gildemeister, Knaak (46. Maerz) – Rudlaff. SV Warnemünde: Strizhenyuk – Mosch, Kuchel, Schröder, Schewe – S. Stein (82. Schütz), Apitz – Kringel, Koop, Ahrens, C. Stein (90. Hoffmann) – Ahrens (75. Scheller). Tore: 0:1 Schewe (4.), 0:2 Koop (37.). Schiedsrichter: Philip Döhler. Zuschauer: 91.

„Wir haben noch vor dem Spiel angesprochen, dass Warnemünde stark bei Standards ist. Zudem haben wir bis zur Pause zu leichte Fehler gemacht“, bemängelte Pastows Co-Trainer Torsten Kussin, der Chefcoach Jens Dowe (fehlte aus privaten Gründen) vertrat. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Hausherren. Lange Zeit wurden sie aber nicht wirklich druckvoll. In der Schlussphase musste SVW-Torhüter Artur Strizhenyuk noch zwei Gelegenheiten der Vorstadt-Kicker entschärfen.

SV Pastow und SV Warnemünde bereits Mittwoch wieder im Einsatz

Kussin meinte, dass seine Mannschaft, die unter anderem auf Torjäger Tony-Glen Siegmund verzichten musste, im zweiten Abschnitt besser in der Partie gewesen wäre. „Allerdings fehlte uns im letzten Drittel die Genauigkeiten bei vielen Bällen.“

Etwas präziser müssen die Pastower in der Offensive bereits am kommenden Mittwoch agieren. Dann steigt um 19 Uhr das Derby beim FSV Bentwisch. Der SV Warnemünde wird zur gleichen Zeit mit dem Greifswalder FC II einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf empfangen.