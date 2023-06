Stichwahl in der Landeshauptstadt

Badenschier oder Holm: Wer wird Oberbürgermeister in Schwerin?

Erstmals steht ein AfD-Politiker in einer deutschen Landeshauptstadt in der OB-Stichwahl. Vor der Abstimmung am Sonntag machen der Schweriner Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) und sein Herausforderer Leif-Erik Holm ihre Standpunkte klar – vor allem beim Thema Migration.