﻿Von Rostock in die 1. Liga und zur WM: Hannah Etzold hat ein Super-Jahr erlebt

Bremen/Rostock. Das Jahr einzuordnen, fällt Hannah Etzold schwer: „Oh Gott. Wo fange ich an? Bei mir ist so viel passiert“, sagt die 17-Jährige und spult 2022 gedanklich noch mal von vorn ab.

Die Richtung, in die sich ihr Leben entwickeln würde, hätte sie vor zwölf Monaten nicht für möglich gehalten. Die Fußballerin aus Rostock, die schon als kleines Mädchen beim SV Warnemünde dem Ball hinterherjagte, unterschrieb im Sommer einen Vertrag in Bremen.

Sie setze sich immer Ziele – und versuche, sich in kleinen Schritten zu nähern. Der Schritt ins Bundesliga-Team des SV Werder – für die junge Torhüterin war es ein ganz großer. Denn für die Schülerin hing am Vereinswechsel sehr viel mehr als „nur“ ein neues Team, neue Trainer und Trikots. „Ich musste meine Familie und mein Zuhause verlassen. Jetzt gehe ich in Bremen zur Schule, wohne in meiner eigenen Wohnung“, erzählt sie, fast ungläubig. Es wirkt, als stelle sie beim Erzählen fest, was sich alles verändert hat.

Hannah Etzold war im Mai zu einer Hospitation bei Werder und lernte Werders Torwarttrainer Dominic Demenat kennen. © Quelle: IMAGO/Oliver Baumgart

Das alles ist ein spannendes Abenteuer für sie. Das neue Kapitel in ihrem Leben ist zugleich ein anstrengendes. Denn in Bremen ist sie abseits des Vereins im Alltag ganz auf sich allein gestellt. „Kochen, waschen und der ganze Haushalt – keiner mehr da, der mir das abnimmt“, sagt Hannah Etzold und lacht. Nach den ersten Monaten habe sie sich gut eingefuchst.

Sportlich ist ihr Traum in Erfüllung gegangen. „Ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben lang davon geträumt, bei einem Bundesligisten mittrainieren und irgendwann spielen zu dürfen. Dass ich jetzt hier bin, ist irre“, schwärmt die junge Spielerin. Anfang Dezember machte sie ihr erstes Bundesliga-Spiel. Beim 0:0 in Essen sicherte sie den Punktgewinn. Eine Woche später beim Heimspiel gegen Hoffenheim (1:1) durfte sie noch einmal ran.

Attribute ihres Jahres: spannend, herausfordernd, lehrreich

Die ersten Monate ihres neuen Lebens umschreibt die gebürtige Rostockerin als spannend, herausfordern und lehrreich. Etzold war im September in die deutsche U-17-Auswahl berufen worden. Anfang Oktober saß sie mit dem Team im Flugzeug – auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Indien.

Sie war zwar „nur“ als Ersatzkeeperin dabei. Doch wie bei Werder war sie bereit, in die Bresche zu springen, wenn sie gebraucht wird. „Jeder hat seine Rolle. Und wir waren ein gutes Team. Leider sind wir nur Vierter geworden“, hadert sie vor allem mit der unglücklichen 0:1-Halbfinalniederlage gegen Spanien. Im Spiel um Platz drei habe die Mannschaft ganz großes Kämpferherz gezeigt. „Wir haben gegen Nigeria schon 0:3 hinten gelegen und binnen 20 Minuten noch den Ausgleich geschafft.“ Dabei gewesen zu sein, betrachtet sie als ein „Erlebnis fürs Leben“.

20 000 Zuschauer in Bremen bei Frauen-Bundesliga

Das gilt auch für ihre Premierensaison in der Frauen-Bundesliga: „Ich bin total glücklich. Es macht riesig Spaß. Und wenn dann wie Ende November zum Heimspiel gegen Freiburg mehr als 20 000 Zuschauer ins Weserstadion kommen, ist das die Krönung.“

Ziel: Mit Bremen aus dem Tabellenkeller raus

Im neuen Jahr will sie mit Werder angreifen und den Tabellenkeller verlassen. Mit erst vier Punkten aus zehn Partien liegen die Hansestädter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bevor Hannah Etzold aber am 9. Januar wieder auf den Trainingsplatz zurückkehrt, freut sie sich auf die Zeit um den Jahreswechsel. Die wird sie bei Mama Carola, Papa Jörn und Bruder Theo in Diedrichshagen am Rostocker Stadtrand verbringen.

Dort wird es kulinarisch sicherlich abwechslungsreicher zugehen als ins Hannahs Bremer Single-Küche. „Wenn ich koche, sind meistens Nudeln und Reis die Grundlage. Dazu mache ich mir oft Gemüse. Ist gesund und schmeckt“, meint die Sportlerin.