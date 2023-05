﻿Bei Spiel gegen Rostock Seawolves: Chemnitzer unter Doping-Verdacht

Chemnitz/Rostock. Doping-Fall in der Basketball-Bundesliga: Jason George von den Chemnitz Niners wurde Anfang April nach dem Heimspiel gegen die Rostock Seawolves positiv auf Doping-Mittel getestet. Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht dem 21-jährigen Nationalspieler eine lange Sperre. Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) hat bestätigt, dass in der A-Probe des Profis ein verbotenes Stimulanzmittel gefunden wurde.

„Die NADA hat aufgrund eines möglichen Verstoßes (...) ein sportrechtliches Ergebnismanagementverfahren gegen den Sportler eingeleitet. Das Verfahren ist anhängig, der Spieler ist derzeit suspendiert“, heißt es in dem Statement der Anti-Doping Agentur. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sollen Spuren der Partydrogen Ecstasy und Crystal Meth im Urin des Basketballers nachgewiesen worden sein. George droht eine Sperre von bis zu vier Jahren.

Spieler suspendiert und in Playoffs nicht dabei

George hatte im vergangenen Februar sein Debüt für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gegeben und hat bislang zwei Länderspiele absolviert. Er war im Dezember auf Leihbasis vom FC Bayern München nach Chemnitz gewechselt und sollte ursprünglich bis mindestens zum Ende der nächsten Spielzeit für die Niners auf Korbjagd gehen.

Steffen Herhold, Geschäftsführer der Niners, sagte dem MDR, dass George nicht mehr in Chemnitz sei. „Es ist schwierig für ihn, vor allem, weil er der Mannschaft nicht helfen kann. Er wird sich dem stellen und daraus seine Lehren ziehen. Wenn sich der Verdacht bestätigt, hat er einen großen Fehler gemacht. Aber er ist immer noch ein sehr junger Mensch, der unsere Unterstützung verdient hat.“

Seawolves-Sportvorstand: „Es wäre ein herber Schlag“

Der Rostocker Sportvorstand Jens Hakanowitz hat von dem Fall aus den Medien erfahren und betroffen reagiert. „Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es ein herber Schlag für unseren Sport, den Spieler und seinen Verein“, sagte der 43-Jährige.

Bei den Seawolves werden vor der Saison von allen Spielern Blutproben untersucht. Neben den Kontrollen nach Heim- und Auswärtsspielen kommen Mitarbeiter der NADA mehrmals in der Saison unangemeldet beim Training der Seawolves vorbei und nehmen bei Spielern Doping-Proben. „Unsere Teammanagerin schickt jede Woche den Plan der Mannschaft zur NADA“, erklärt Hakanowitz.

Rostocker hatten Duell gegen Chemnitz mit 71:69 gewonnen

Das Spiel in Chemnitz, bei dem Jason George knapp elf Minuten im Einsatz war und drei Punkte erzielte, hatten die Rostocker am 2. April mit 71:69 gewonnen. Die Niners treten am 17. Mai zum ersten Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft gegen Bonn an – ohne Jason George.