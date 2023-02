﻿Geheimtransfer: Empor Rostock holt litauischen Nationalspieler

Am Sonntag ist Romas Aukštikalnis in Rostock angekommen, am Montag stieg er beim HC Empor ins Training ein und am Mittwoch könnte er im Auswärtsspiel gegen Dessau sein Debüt geben. Das ist der neue Mann.

Rostock. Er ist flink auf den Beinen, verfügt über ein gutes Zweikampfverhalten, ist vor allem mit Schlag- und Hüftwürfen sowie mit Durchbrüchen an den Kreis gefährlich, hat ein gutes Auge für seine Nebenleute und ist nervenstark vom Siebenmeterstrich: Romas Aukštikalnis. Der 19 Jahre alte litauische Handball-Nationalspieler verstärkt den abstiegsbedrohten HC Empor Rostock. Aukstikalnis unterzeichnete einen Vertrag bis Saisonende und wird aller Voraussicht nach bereits zum Kader für das Auswärtsspiel am Mittwoch beim Dessau-Roßlauer HV 06 gehören.

„Romas ist ein junger, talentierter Rückraum-Mitte-Spieler. Mit seiner Verpflichtung wollen wir der Mannschaft durch mehr Breite im Kader helfen und unsere Planungen für die Zukunft vorantreiben“, erklärte Sportvorstand André Wilk. Demnach streben beide Seiten eine längerfristige Zusammenarbeit an.

Litauer seit Sonntag in Rostock

Der Deal wurde bereits vor Schließung des Transferfensters (15. Februar) eingefädelt, aber bis Dienstag geheim gehalten. Aukštikalnis hatte zuvor im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen. Seit Sonntag ist er in Rostock. Am Montag stieg er ins Training ein.

Der 1,87 Meter große Rechtshänder stammt aus Vilnius und feierte bereits sein Debüt in der litauischen A-Nationalmannschaft. Beim Vier-Länder-Turnier um den Baltic Cup, der Anfang Januar in Riga ausgetragen wurde, erzielte der spielintelligente Regisseur gegen Finnland (26:27) und Gastgeber Lettland (24:15) jeweils drei Treffer.

Aukštikalnis-Zwillinge waren zuletzt in Dänemark aktiv

Romas spielte in seiner Heimat für den HC Amber, wurde aber in den vergangenen sechs Monaten genau wie sein Zwillingsbruder Matas Aukštikalnis in der Jugendakademie des Skjern-Klubs in der dänischen Eliteliga ausgebildet.

Aukštikalnis, der bei Empor das Trikot mit der Nummer 7 trägt, ist zweifellos ein talentierter Spieler. Wie schnell er in der zweiten Liga Akzente setzen kann, bleibt abzuwarten.

Empor muss zwei Abgänge und Verletzte verkraften

Mit der Verpflichtung des Litauers reagierte Empor auf die Abgänge Alexej Demerza (zum Oberligisten TSG A-H Bielefeld) und Hafthor Vignisson (OIF Arendal/Norwegen) sowie die verletzungsbedingten Ausfälle der Spielmacher Robin Breitenfeldt (fällt nach neuerlicher Verletzung auf unbestimmte Zeit aus) und Per Oke Kohnagel, der Mitte März sein Comeback feiern soll.

Ob mit oder ohne Aukštikalnis: In Dessau hängen die Trauben hoch. Die Anhalter spielen eine überragende Saison (Platz vier), kassierten aber am vergangenen Wochenende eine 25:28-Pleite beim Kellerkind Eintracht Hagen und werden doppelt motiviert ins Ostderby gehen. „Andererseits lastet mehr Druck auf die Dessauer. Da kann man viel hinein interpretieren. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie in Hagen gewonnen hätten“, sagte Empor-Trainer Florian Zemlin.

Wie haben die Spieler die jüngste Niederlage verkraftet?

Der 32-Jährige und Tristan Staat haben in den vergangenen Tagen alles versucht, um die bittere 25:28-Niederlage von Hüttenberg aus den Köpfen der Spieler zu bekommen. Der erfolglose Trip nach Hessen und die Aufholjagd, die am Ende nicht belohnt wurde, sei „belastend und kräftezehrend“ gewesen, urteilt Zemlin.

Florian Zemlin (l.) und Tristan Staat haben das Zweitliga-Team des HC Empor Rostock als Trainerduo übernommen. © Quelle: Sebastian Heger

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die zurückliegenden Partien, dass Empor bis zur 45. Minute schier aussichtslos in Rückstand gerät. Ärgerlich: Die Truppe scheitert nicht an schier übermächtigen Kontrahenten, sondern stellt sich durch vergebene Chancen und technische Fehler selbst ein Bein. Die Gäste hatten in Hüttenberg doppelt so viele Torwartparaden als der Gegner (10:5), doch 13 technische Fehler – acht mehr als die Hessen – brachen ihnen das Genick.

„Vielleicht machen sich die Spieler zu viel Druck“, vermutet Zemlin. In diesem Fall käme die Partie in Dessau gerade recht. Beim Tabellenvierten sind die Rostocker krasser Außenseiter und können befreit aufspielen.