Sportvorstand Martin Pieckenhagen schließt nicht aus, dass Hansa Rostock den Abstiegskampf in der 2. Liga ohne neue Spieler in Angriff nimmt. Vor allem die zu uneffektive Abteilung Attacke könnte Verstärkung gebrauchen. Doch noch ist keiner gefunden, der ins anspruchsvolle Anforderungsprofil passt. Ein Spieler steht offenbar vor dem Absprung.

Rostock. Geht der FC Hansa Rostock den Rest der Zweitliga-Saison ohne Verstärkungen an? Einen Tag vor Transferschluss am Dienstag (31. Januar) ist beim Koggenklub noch keine Winter-Neuverpflichtung in Sicht. „Wir suchen nach wie vor, aber unsere Haltung hat sich nicht geändert: Wir holen nur Spieler, wenn sie besser sind als die, die wir haben“, sagte Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen am Montagabend (30. Januar).