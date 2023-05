﻿Gerettet! Hansa Rostock bleibt nach Nullnummer in Nürnberg zweitklassig

Nürnberg. Gerettet! Der FC Hansa Rostock spielt auch in der nächsten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz machte am Sonntag mit einem 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg vor knapp 39 000 Zuschauern die Rettung im Abstiegskampf perfekt. Vor dem letzten Saisonspiel am kommenden Sonntag im Ostseestadion gegen Eintracht Braunschweig ist den Rostockern der Nichtabstiegsplatz nicht mehr zu nehmen. Bei Spielern, Trainern und mindestens 3000 Hansa-Fans im Max-Morlock-Stadion herrschte nach dem Schlusspfiff Erleichterung und Riesenjubel.

Zum fünften Mal in Folge schickte Schwartz dieselbe Startelf ins Rennen. Auch Damian Roßbach, der in Sandhausen (2:1) eine Oberschenkelverletzung erlitten hatte, war rechtzeitig wieder fit. Im Duell der beiden offensivschwächsten Teams der Niederlage – Hansa bis zu diesem Spiel 30 Tore, Nürnberg 31 – hatte der Club zunächst mehr Spielanteile. Die erste dicke Chance hatte Hansa: Nachdem Hinterseer im Strafraum ein Luftloch geschlagen hatte, zog Fröling aus 16 Metern flach ab – FCN-Keeper Klaus musste sich ganz lang machen (17.).

Wegen Gelb-Rot-Gefahr: Frederic Ananou ersetzt Ryan Malone

Nach einem Konter sorgte Kai Pröger erneut für Beschäftigung des FCN-Keepers, der den Distanzschuss des besten Hansa-Schützen (10 Tore) zur Ecke abwehrte (22.). Die brachte wieder Gefahr, doch Hinterseer verpasste im Fünfmeterraum den Ball. Nürnbergs ersten gefährlichen Versuch von Tempelmann entschärfte Kolke (27.). In jeder Szene wurde deutlich, dass für beide Teams sehr viel auf dem Spiel stand. Bei sommerlichen Temperaturen um 25 Grad war es ein intensiver Schlagabtausch, in dem Hansa clever, konsequent und leidenschaftlich verteidigte.

Mehr als 3000 Fans unterstützten Hansa beim letzten Auswärtsspiel der Saison im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. © Quelle: Lutz Bongarts

Roßbachs Tor nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt

Schon nach 38 Minuten wechselte Hansa zum ersten Mal. Anstelle des Gelb-Rot-gefährdetem Malone rückte Ananou in die Dreier-Abwehrkette. Der erste längere Einsatz für den Deutsch-Togolesen seit Anfang April. In Sandhausen hatte Ananou als Einwechsler nur eine Minute auf dem Platz gestanden.

Riesenaufregung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Nach einem Handspiel von FCN-Keeper Klaus knapp außerhalb des Strafraums gab es Freistoß von der Strafraumgrenze. Pröger führte aus, im Fünfmeterraum stand Roßbach goldrichtig und drückte den Ball über die Linie. Doch die Rostocker jubelten zu früh über das vermeintliche 1:0, der Schiedsrichter nahm den Treffer nach Videobeweis wieder zurück.

Fünfte Gelbe Karte: Van Drongelen fehlt beim Saisonfinale

Nach 55 Minuten verhinderte Roßbach das 0:1, als er sich bei einem Versuch von Duah in die Schussbahn warf. Die bis dahin beste Chance für den Club, der nun den Druck auf das Hansa-Tor erhöhte. Bei Duahs nächstem Schuss war Kolke auf dem Posten (61.).

Die Gäste überstanden die Drangphase der Franken mit Glück ohne Gegentor und konnten nach erfolgreicher Abwehrschlacht und sechs Minuten Nachspielzeit ausgelassen über die Rettung jubeln, die vor wenigen Wochen kaum jemand für möglich gehalten hatte. Die größte Möglichkeit für die Gastgeber versemmelte in der Schlussphase Handwerker, der den Ball über Kolkes Kasten drosch (89.). Nürnberg muss nun weiter bangen.

Beim Saisonfinale am kommenden Sonntag gegen Braunschweig müssen die Rostocker auf Abwehrchef Rick van Drongelen verzichten. Die Leihgabe von Union Berlin kassierte die fünfte Gelbe Karte und könnte in Nürnberg sein letztes Spiel für Hansa bestritten haben.

Hansa: Kolke – Malone (38. Ananou), van Drongelen, Roßbach – Neidhart (78. Meißner), Fröde, Dressel, Schumacher – Pröger (78. Schröter), Fröling (65. Rhein) – Hinterseer (65. Hinterseer)

Tore: -

Zuschauer: 38 579

OZ