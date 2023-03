Glöckner bei Hansa Rostock entlassen: Vielen OZ-Lesern reicht das nicht

Rostock. Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich von Trainer Patrick Glöckner getrennt. Der Vorstand habe „mit einstimmigem Einvernehmen des Aufsichtsrats auf die sportliche Krise reagiert“ und den 46-Jährigen mit sofortiger Wirkung beurlaubt, teilte der Verein am Montag mit.

Die Rostocker hatten am Sonntag mit 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf verloren und waren erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Im Ostseestadion forderten Fans lauthals den Rauswurf des Trainers: In einer Umfrage hat die OZ unmittelbar nach der erneuten Heimpleite am Sonntag Leser gefragt, ob Hansa sich nicht nur Glöckner sondern auch von Sportvorstand Martin Pieckenhagen trennen soll. 3483 Leser haben bis zur Verkündigung der Glöckner-Personalie teilgenommen.

Mehrheit der Befragten fordert auch Entlassung von Martin Pieckenhagen

Das Votum ist eindeutig. Die Mehrheit der Teilnehmer der nicht repräsentativen Umfrage fordert sowohl die Entlassung Glöckners als auch die von Pieckenhagen. 2395 Umfrageteilnehmer (68,8 Prozent) sind dieser Meinung. 858 Teilnehmer (24,6 Prozent) sind der Ansicht, dass nur Glöckner gehen und Pieckenhagen bleiben sollte. 94 Teilnehmer (2,7 Prozent) sagen: Der Sportvorstand muss gehen, der Trainer soll bleiben. Gegen den Rauswurf von beiden Protagonisten sprechen sich nur 136 Teilnehmer (3,9 Prozent) aus.

Glöckner hatte die Mannschaft erst am 7. November übernommen. Bei seinem Amtsantritt lag der Club auf Rang zwölf. In zehn Spielen holte die Mannschaft unter Glöckners Leitung nur acht Punkte. Mittlerweile ist Hansa auf Abstiegsplatz 17 abgerutscht. In der Winterpause hatten die Mecklenburger keine Neuverpflichtungen getätigt, weswegen auch Pieckenhagen in die Kritik geraten ist. Fans hatten im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf auch seine Absetzung gefordert.