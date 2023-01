﻿Glöckners erste Niederlage mit Hansa Rostock – holt der Klub jetzt noch einen Stürmer?

Der FC Hansa Rostock liefert sich mit Aufstiegskandidat 1. FC Heidenheim lange ein Duell auf Augenhöhe. Die Effektivität vor dem Tor macht am Ende den Unterschied bei der 0:2-Niederlage der Glöckner-Elf zum Rückrundenstart. Reagiert die Kogge jetzt bis zum Transferschluss am Dienstag nochmal?

Heidenheim. Zweieinhalb Monate nach seinem Amtsantritt weiß Patrick Glöckner nun auch, wie sich eine Niederlage als Hansa-Trainer anfühlt. Trotz einer taktisch reifen Leistung verloren die Rostocker am Sonnabend zum Rückrundenauftakt beim 1. FC Heidenheim durch Gegentore in der Schlussphase mit 0:2 (0:0). „Das war wirklich unnötig“, befand Glöckner nach seinem dritten Spiel mit dem Koggenklub. Mit der Mini-Erfolgsserie des Trainers endete auch Hansas guter Auswärtslauf. Nach zuvor vier ungeschlagenen Spielen gingen die Rostocker erstmals seit dem 10. September (1:3 bei Fortuna Düsseldorf) auswärts wieder als Verlierer vom Platz.

Es war lange ein Duell auf Augenhöhe

In Heidenheim hatte Hansa mit einer kompakten Defensive die favorisierten Hausherren im ersten Durchgang erfolgreich vom eigenen Tor ferngehalten, nach dem Seitenwechsel war es lange ein Duell auf Augenhöhe. „Zum Zeitpunkt des Gegentors waren wir gut im Spiel. Vorher hatten wir auch zwei, drei Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Dann haben wir leider bei der Standardsituation nicht gut aufgepasst und den Gegner damit stark gemacht“, haderte Glöckner mit der 80. Minute, in der die Partie zugunsten des Gastgebers kippte.

Nach einer Ecke konnten Munsy, van Drongelen und Schumacher Heidenheims Angreifer Tim Kleindienst am Fünf-Meter-Raum nicht am Kopfball hindern – die Folge war das 1:0 und die Entscheidung in einem insgesamt an Höhepunkten armen Spiel. „Das war sehr ärgerlich, weil Kleindienst klar zugeordnet war. Natürlich kannst du so einen Stürmer schwer verteidigen, trotzdem stellen wir uns in der Situation nicht gut an“, kritisierte der Hansa-Trainer. „Bei der heimstärksten Mannschaft der Liga ist es dann natürlich schwer, noch mal zurückzukommen.“

„Gegen eine der heimstärksten Mannschaften ist es schwer, noch mal zurückzukommen“

Stattdessen machte Florian Pick nach einem gewonnen Laufduell gegen Rick van Drongelen mit dem 2:0 den Deckel drauf (88.). „Man hat gesehen, dass die Heidenheimer gerade zu Hause sehr effektiv sind und dass sie aus wenigen Tormöglichkeiten viel machen.“ Davor hatte Glöckner schon im Vorfeld des Spiels gewarnt.

Seine Mannschaft ging dagegen wieder mal fahrlässig mit ihren wenigen Chancen um. In der 40. Minute hatte Heidenheims Rostocker Torwart Kevin Müller – der Neffe von Sportchef Martin Pieckenhagen – nach einer flachen Neidhart-Eingabe erstmals beherzt eingreifen müssen. Im Fünfmeterraum hatte John Verhoek auf den Ball gelauert (40.). Diese Chance beflügelte die Gäste, die in der Schlussphase des ersten Durchgangs mutiger wurden. Nach Duljevic-Flanke verpasste Verhoek den Ball im Zentrum nur knapp – die beste Möglichkeit der Rostocker in der ersten Halbzeit (45.+1).

Hansa fehlt es vor dem Tor an Effektivität

Nach der Pause war es gegen seinen Ex-Verein (2016-18) erneut Verhoek, der für Gefahr sorgte: Nach Roßbach-Flanke sprang der Niederländer im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball an die Latte (58.). „Heute hat die Kaltschnäuzigkeit gewonnen. Da müssen wir daran arbeiten, dass wir das auch hinbekommen“, sagte Glöckner, der seiner Mannschaft „vom Engagement, von der Mentalität und der Laufleistung her“ keinen Vorwurf machte. „Jetzt geht es darum, dass wir das nüchtern aufarbeiten und an den Dingen arbeiten.“

Zumal die Herausforderungen für Hansa in den nächsten Wochen eher größer als kleiner werden. Am Sonntag kommt der Hamburger SV zum ersten Heimspiel im neuen Jahr auf dem neuen Rasen ins ausverkaufte Ostseestadion. Gegen den großen Nord-Nachbarn dürfte auch Rostocks Top-Scorer Kai Pröger wieder von Anfang an zur Verfügung stehen. Der sechsfache Torschütze, der in der Vorbereitung körperliche Probleme hatte, kam in Heidenheim erst in der Schlussphase zum Einsatz.

Bis Dienstag kann der Kader noch nachgerüstet werden

Dass Sebastien Thill und Thomas Meißner dann noch zum Hansa-Kader gehören werden, ist eher unwahrscheinlich. Beide gehörten in Heidenheim – wie auch Lukas Hinterseer und John Patrick Strauß – nicht zum Kader und können Hansa verlassen – wenn sich für sie ein Abnehmer findet. Dann wäre Platz für neues Personal, das die Rostocker vor allem in der Offensive dringend brauchen. Am Dienstag schließt das Winter-Transferfenster.