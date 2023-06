Fußball-Landesliga West

Der Doberaner FC hat den ersten Matchball sofort verwandelt. Durch einen 1:0-Sieg am Sonnabend bei SpVgg Cambs-Leezen steht der Spitzenreiter der Landesliga West als Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Was DFC-Trainer Max Prust zum großen Erfolg sagt.