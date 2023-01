﻿Dieser Rostocker soll Nationaltrainer von Portugal werden

Hansa plant Offensive im Frauenfußball

Der Zustand des Frauen- und Mädchenfußballs in MV ist „erbärmlich“, sagt Hansa-Rostock-Chef Robert Marien. Jetzt macht der Zweitligist seine Pläne öffentlich, das zu ändern. Die OZ berichtet exklusiv, wie die Kogge den weiblichen Fußball noch in diesem Jahr auf eine neue Stufe heben will – im Topthema des Tages.