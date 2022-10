﻿John Turloff – vom Torwart-Talent zum Champions-League-Spieler

Schneller Prozess in Stralsund: Der Autohändler Felix H. hat einen ehemaligen Kunden in der Hansestadt brutal niedergestochen haben. Während Opfer und Tatverdächtige am Mittwoch aussagten, wurde an diesem Donnerstag das Urteil gesprochen. Wie der Prozess ausgegangen ist sowie weitere Details haben wir bei OZ live im Videostream berichtet.