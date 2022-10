﻿Goalball-Wahnsinn in Rostock! Pia Knaute erzielt Golden Goal

Gekämpft, getroffen, gejubelt – die Goalballerinnen des RGC Hansa haben bei der Champions-League-Endrunde in Rostock Rang drei belegt. Die Gastgeberinnen setzten sich in einem Final-Krimi mit 5:4 durch.

Rostock. Als der Doppelpfiff erklang, wurde es laut in der Ospa-Arena. Die Zuschauer jubelten über den finalen Torerfolg, doch die Goalballerinnen des RGC Hansa mussten sich noch in Geduld üben. Erst als die Schiedsrichter die Partie beendeten, durften sie ihre Dunkelbrillen abnehmen und ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Die gastgebenden Rostockerinnen haben bei der Champions-League-Endrunde Bronze erkämpft. Die RGC-Damen bezwangen in einem an Spannung und Dramatik kaum zu überbietende kleinen Finale den französischen Vertreter CSAVH Lyon mit 5:4.

Zur Matchwinnerin avancierte Pia Knaute. Die Magdeburgerin, die seit Februar 2020 für den RGC spielt und in Rostock als Physiotherapeutin arbeitet, erzielte mit dem letzten Wurf das 4:4 und rettete ihr Team, das bereits mit 0:3 in Rückstand gelegen hatte, in die Overtime. In der Verlängerung holte sie zum bronzenen Wurf aus – 5:4. „Overtime ist pure Nervensache“, meinte die EM-Dritte von 2019 erleichtert.

Im vergangenen Jahr hatten die RGC-Damen bei der Endrunde in Lissabon Rang vier belegt. „Der dritte Platz ist der größte Erfolg auf Vereinsebene. Darauf haben wir ein Jahr hingearbeitet“, freute sich Pia Knaute. Zum erfolgreichen Team gehörten auch Charlotte Kaercher, Celeste Troost, Lisa Triebel, Grietje Gau und Käthe Glasenapp.

Freudestrahlend gönnten sich die Rostockerinnen ein Siegerbierchen, danach packten sie bei den Aufräumarbeiten in der Halle mit an.

RGC liefert sich Duell mit Chemnitz um die deutsche Meisterschaft

Die RGC-Herren sicherten sich Rang fünf durch einen 13:10-Erfolg über ANDDVIS Portugal. „Bei den Männern hätte alles perfekt laufen müssen, um in die Endrunde einzuziehen“, erklärte Chefcoach Mario Turloff, der kurzfristig auf Konrad Andrzejuk verzichten musste. Kilian Kolrep und Serhiy Zholudev gingen angeschlagen ins Turnier.

Für die Rostocker geht es munter weiter. Am Sonnabend sind sie Gastgeber des finalen Bundesliga-Spieltages. Im Kampf um die Meisterschaft läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Titelverteidiger RGC und Spitzenreiter Chemnitz hinaus.