Umwelt und Natur

Seltenes Naturschauspiel in Vorpommern: Storch baut sich Nest in einem Baum

In Rubitz in der Nähe von Barth nistet ein Weißstorchpaar. Während die meisten Störche Nisthilfen für ihr Nest nutzen, hat das Storchenpaar hier sein Nest allein gebaut. Und das in einem Baum. Solche Baumbrüter sind in Mecklenburg-Vorpommern sehr selten.