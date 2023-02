﻿Darum verpassten die Goalballer des RGC Hansa die Endrunde der Champions League

Führungen durch die OZ-Redaktion in Rostock: So können Sie sich anmelden

Das Interesse der Menschen an den Führungen durch die Rostocker Redaktion ist im vergangenen Jahr riesig gewesen. Am 9. Februar erhalten Leserinnen und Leser erneut die Möglichkeit: Das Medienhaus in Rostock öffnet seine Türen für Interessierte.