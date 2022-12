﻿Goalballer scheiden bei WM aus – RGC Hansa angelt sich zwei Nationalspieler

Baustelle geht in Winterpause: In Zinnowitz rollt der Verkehr bald wieder zweispurig

Die Erneuerung des Regenwasserkanals an der B 111 in Zinnowitz liegt im Zeitplan. Weil die Fahrbahn in Richtung Ahlbeck asphaltiert ist, kann die Baustelle nun in die Winterpause gehen. So geht es jetzt über Winter auf dem Abschnitt zwischen Strandstraße und Möskenweg weiter.