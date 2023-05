﻿Greifswalder FC II hat nach Sieg gegen Bentwisch Klassenerhalt sicher

Greifswald. Die Fußballer des Greifswalder FC II haben es geschafft und ihr großes Ziel erreicht: Der Verbandsliga-Aufsteiger hält die Klasse. Das steht spätestens nach dem Sieg am Sonnabend im Heimspiel gegen den FSV Bentwisch fest.

Die Vorpommern gewannen gegen die Rand-Rostocker mit 3:1 (1:0) und können im schlechtesten Fall noch Zwölfter, also Viertletzter werden. GFC-Trainer Peter Mihajlovic ist erleichtert und sagt: „Als Verein sind wir darüber sehr glücklich, genauso wie ich als Trainer und auch die Mannschaft. Ich bin froh, dass wir das mehr oder weniger souverän hinbekommen haben.“

GFC II war „gegen viele Teams der Liga auf Augenhöhe“

Dass er mit seinem Team auch „beschissene Phasen“ hat durchmachen müssen, daraus macht Mihajlovic keinen Hehl. Vor allem die Zeiten, wo sein Team gegen die Spitzenmannschaften der Liga vier, fünf Niederlagen in Folge – das war sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde je einmal der Fall – hinnehmen musste. „Gegen den Rest der Liga waren wir aber immer auf Augenhöhe, mal mit dem glücklicheren Ende für uns, mal für den Gegner“, so Mihajlovic, der sein erstes Trainerjahr beim GFC II erfolgreich abschließen wird. Mit den vielen jungen Spielern sei es nicht immer einfach gewesen, dem Niveau der Liga folgen zu können. „Für uns ist aber immer noch ein einstelliger Tabellenplatz drin. Wenn wir den erreichen, ist das eine richtig gute Saison als Aufsteiger“, betont der Coach.

Doppelpack von Philipp Sundt ebnet den Weg zum Sieg gegen Bentwisch

Im Spiel gegen ersatzgeschwächte Bentwischer erwischten die Hausherren einen guten Start. Philipp Sundt traf schon nach elf Minuten zur Führung, die zur Pause aufgrund einiger GFC-Chancen noch durchaus höher hätte ausfallen können. Im zweiten Durchgang machten Lorenz Hennig und wieder Sundt den Sack zu. Philipp Berndt traf für Bentwisch in der 85. Minute noch zum 1:3-Anschluss. Unrühmlicher Höhepunkt einer fairen Partie war die Rote Karte gegen Bentwisch.

Die Rand-Rostocker bleiben durch die Niederlage auf Rang sieben, der GFC II ist Elfter. Am kommenden Wochenende geht es für Bentwisch am Sonnabend (14 Uhr) gegen Tabellenführer Anker Wismar weiter. Der GFC II spielt am Freitag um 20 Uhr beim Schlusslicht TSV Bützow.

GFC II: Claas – Sundt (83. Lange), Garbrieljan, Gutknecht, Settgast, Hennig (73. Modler), Ihle (60. Baghdasaryan), Klaeske (46. Mieß), Schröder, Hofmann (60. Gleisner), Tornow.

FSV Bentwisch: Gutknecht – Stepanek, Geers, Ziehmens, Berndt, John, Pergande, Bergmann, Freiherr von Schade, Hurtig, Thiemroth.

