﻿Greifswalder FC II siegt zum Start beim FC Förderkader René Schneider

Rostock. Saisonstart geglückt: Die Fußballer des Greifswalder FC II haben die erste Partie der neuen Verbandsliga-Saison mit 3:0 (1:0) beim FC Förderkader René Schneider in Rostock gewonnen. „Dass wir mit drei Punkten in die Saison gehen, ist wichtig. Das steht über allem, auch wenn noch nicht alles reibungslos gelaufen ist“, resümierte GFC-Trainer Peter Mihajlovic. Er selbst stand nicht direkt an der Seitenlinie, da er eine Sperre aus dem Testspiel gegen den Penzliner SV (1:3-Niederlage) absitzen musste. Er sah dort wegen Schiedsrichter-Beleidigung die Rote Karte.

Ihle schießt den GFC in Führung

Dennoch war Mihajlovic dabei und sah, dass sein Team in den ersten zehn Minuten Oberwasser hatte. „Danach haben wir etwas den Faden verloren, wo wir es nicht gut machen. Der Gegner kann da sogar in Führung gehen“, gab der GFC-Coach zu. Nach der Trinkpause war es Greifswalds Constantin Ihle, der seine Farben in der 34. Minute in Führung brachte. Er schoss aus 18 Metern aufs Tor. Noch leicht abgefälscht schlug der Ball unten im Eck ein.

Verteidiger Julian Rüh wird mit Doppelpack zum Matchwinner

Nach Wiederanpfiff machten die Vorpommern schnell den Sack zu. Ein Doppelpack von Innenverteidiger Julian Rüh, der die zweite Mannschaft aus dem Regionalliga-Team der Greifswalder verstärkte, sorgte für die Entscheidung. Der 22-Jährige traf sowohl in der 52. als auch in der 57. Minute per Kopf. „Das erwarten wir auch von ihm, dass er uns mit Qualität bereichert und das hat er getan“, lobte Mihajlovic und ergänzte: „Er hatte noch eine Riesenchance für den Hattrick. Da hat er dann gezeigt, dass er Verteidiger ist“, scherzte Mihajlovic. In der letzten halben Stunde spielte der GFC die Partie runter und kam noch zu einigen Chancen. „Die spielen wir nicht sauber zu Ende, weil uns da etwas die Frische fehlte“, so der Coach, der mit seiner Mannschaft zufrieden war, abschließend.

Für den GFC II geht es am kommenden Sonnabend (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den FSV Kühlungsborn weiter. Der FC Förderkader ist am Sonntag (14 Uhr) zu Gast beim FC Schönberg.

FC Förderkader: Fleischer – Böhm, Jankowski, Grabow (77. Pahnke), Haas (46. Pagels), Klepper (46. Weder), Shafei (63. Roßol), Gerullis, Lüth, Langschwager (83. Block), Hippe.

Greifswalder FC II: Claas – Shostatskyi, Sundt (87. Settgast), Mieß (63. Gutknecht), Rüh, Eidtner, Ihle, Kubitz (63. Kubitz), Schröder, Rocher (77. Gabrieljan), Kröger (63. Alofs).

OZ