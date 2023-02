﻿Greisfwalder FC II macht durch Sieg in Rostock Sprung in der Tabelle

Rostock. Gleich im ersten Spiel der Rückrunde haben die Fußballer des Greifswalder FC II die Trainingsschwerpunkte der Winter-Vorbereitung umgesetzt. Das Spiel gegen den Ball stand in den vergangenen Wochen auf dem Plan. Und sofort lieferten die Vorpommern: Beim FC Förderkader René Schneider gewannen sie am Sonnabend in Rostock auf dem Kunstrasenplatz am Damerower Weg mit 3:0 (2:0). „Das war wichtig, dass wir mal wieder zu Null gewonnen haben“, erklärte GFC-Trainer Peter Mihajlovic.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

GFC-Trainer Mihajlovic war zu wenig Ruhe im Spiel

Dabei hatte der Übungsleiter nicht immer das Gefühl, dass sein Team souverän auftreten würde. „Nach der 2:0-Führung sind wir in einige Konter gelaufen, das muss nicht sein. Da hätten wir den Ball mehr laufen lassen können, um mehr Ruhe ins Spiel zu bringen.“ Alles in allem sei das aber ein „überraschend guter Auftritt“ nach der langen Pause gewesen, so Mihajlovic.

Im ersten Durchgang trafen die Youngster Arman Gabrieljan und Niklas Mieß für die Vorpommern. „Für Arman freut es mich besonders. Es war sein erster Startelf-Einsatz seit dem Hinspiel. Da verletzte er sich schwer am Fuß. Ende der Hinrunde hatte er ein paar Kurzeinsätze, jetzt ist er wieder fit“, sagte Mihajlovic über den 19-Jährigen. Noch vor der Halbzeitpause hatten die Greifswalder Chancen für ein drittes Tor, ließen sie aber liegen. Nach dem Seitenwechsel überstanden sie dann eine Druckphase der Rostocker. Mihajlovic lobte: „Das haben wir ganz gut gemeistert und einige Standardsituationen weg verteidigt.“ Kurz vor Schluss konterten die Gäste und der Rostocker Yannick Weder beförderte den Ball nach einer Hereingabe zum 0:3 ins eigene Tor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sprung in der Tabelle – von Rang zwölf auf neun

Durch den Erfolg machte der GFC II einen Sprung in der Tabelle. Von Rang zwölf auf neun ging es hoch. Unter anderem überholten die Vorpommern den FC Förderkader. Für Mihajlovic sei das ein schöner Nebeneffekt, aber nur eine „Momentaufnahme“. Der Greifswalder FC II will das gute Gefühl aus dem ersten Spiel der Rückrunde nun mitnehmen. Am kommenden Sonnabend (14 Uhr) empfangen die Boddenstädter den Tabellensiebten, FSV Kühlungsborn. Mit einem Sieg würden sie an den Mecklenburgern vorbeiziehen.

Lesen Sie auch

GFC II: Claas – Sundt (89. Glaser), Mieß, Galonski, Gabrieljan (84. Müller), Selchow, Settgast, Ihle (46. Gutknecht/71. Hennig), Schröder, Eidtner, Kröger.