﻿Gute Nachrichten für Empor Rostock: Sveinsson gibt Entwarnung

Die gute Nachricht vorab: Sveinn Sveinsson geht es besser. Ob der Isländer in Diensten des HC Empor Rostock am Mittwoch gegen Eintracht Hagen dabei sein kann, entscheidet sich am Montag. So sieht es personell beim HCE aus.

