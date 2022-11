﻿Härtel bei Hansa Rostock offenbar vor dem Aus – noch keine Bestätigung vom Verein

Nach der Heimniederlage gegen den SV Sandhausen trennen sich nach OZ-Informationen offenbar die Wege von Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock und seinem Cheftrainer Jens Härtel.

Rostock. Bei Hansa steht offenbar ein Trainerwechsel an. „Laut meiner Info ist Jens Härtel entlassen worden bei Hansa Rostock. Da wird ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen am Mittwoch“, sagte Experte Torsten Mattuschka am Sonntag beim TV-Sender Sky. Am Freitag hatte Hansa das Abstiegsduell gegen den SV Sandhausen mit 0:1 verloren.

Eine Bestätigung durch den Verein stand zunächst noch aus, aber auch nach OZ-Informationen wird der 53-jährige Sachse Härtel im nächsten Heimspiel am Mittwochabend gegen den 1. FC Nürnberg nicht mehr auf der Bank sitzen.