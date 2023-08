﻿Landespokal: Hafen Rostock verliert am grünen Tisch – Brüsewitzer SV weiter

Rostock. Der Landesfußballverband MV hat in einem Eilverfahren ein Urteil über die Landespokalpartie des Brüsewitzer SV gegen SV Hafen Rostock gefällt. Demnach scheidet der SV Hafen, der im Elfmeterschießen die Partie zunächst für sich entscheiden konnte, mit 0:3 aus dem Wettbewerb aus. „Ausschlaggebend für das eingeleitete Eilverfahren war ein sechster Spielerwechsel des SV Hafen Rostock in der Verlängerung. Dies ist gemäß den gültigen Durchführungsbestimmungen des Lübzer-Pils-Landespokals und der aktuellen LFV-Spielordnung nicht gestattet“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes auf der Homepage.

Ergänzend teilt der Verband in der Urteilsbegründung mit, dass die Verantwortung zur Umsetzung geltender Regularien bei den jeweiligen Vereinen liege. Eine Äußerung, die bei SV Hafen-Trainer Enrico Neitzel Fragen aufwirft. „Sicherlich ist es so, dass die Vereine die Verantwortung tragen. Aber wir haben uns vor unseren Wechseln beim Schiedsrichtergespann erkundigt“, erinnert sich Neitzel.

Schiedsrichter hat Wechsel zugestimmt

Hintergrund war, dass Neitzel in der Halbzeitpause der Verlängerung zu zwei Wechseln gezwungen war. „Julian Koszinski hatte sich verletzt und Felix Dojahn war platt. Ich musste reagieren. Mit dem Wissen über die Äußerungen der Schiedsrichter habe ich dann zwei weitere Male gewechselt“, betont der Coach. Neitzel behauptet, dass das Schiedsrichtergespann um Tom Schröder beide Wechsel zugelassen hätte.

Peter Dluzewski, Staffelleiter des Landespokals, bestätigt die Äußerungen, betont jedoch: „In der Urteilsfindung hat man sich auf einen Präzedenzfall bezogen. Hiernach wurde aufgrund eines vergleichbaren Sachverhaltes die Wertung ebenfalls zuungunsten des Vereins gewertet, obwohl man sich eine Meinung des Offiziellen einholte.“

Besagter Präzedenzfall ist die DFB-Pokal-Partie zwischen Preußen Münster und dem VfL Wolfsburg aus der Saison 2021/2022. Auch dort wurde ein sechster Spieler eingewechselt, nachdem sich der VfL Wolfsburg beim vierten Offiziellen, Tobias Fritsch, hierzu eine Meinung einholte. Der Sieg ging am grünen Tisch dann an Preußen Münster.

Neitzel: „Ich übernehme Verantwortung, aber...“

Enrico Neitzel zeigt Verständnis für das Urteil, vermisst jedoch die menschliche Komponente. „Natürlich übernehme ich die Verantwortung und gebe niemand anderem die Schuld. Aber wenn ich in so einer Stresssituation nicht mal den Schiedsrichter fragen kann, wen dann?“, rätselt der Coach.

Von einer Berufung möchte SV Hafen Rostock nicht Gebrauch machen. Neitzel: „Wir gehen nicht in Berufung. Brüsewitz hat sich in dieser Sache absolut sportlich fair verhalten und hätte von sich aus keinen Einspruch gegen die Wertung eingelegt. Das ist echter Sportgeist.“

