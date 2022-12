﻿Höchster Saisonsieg: Bad Doberaner SV wirft sich aus der Mini-Krise

Nach vier Niederlagen in Folge schießt sich das Oberliga-Team seinen Frust von der Seele. Der 39:26-Erfolg gegen Brandenburg-West ist der höchste, den sich die Männer in dieser Saison verdient haben.

Mit zehn Treffern von der Siebenmeter-Linie hatte Sebastian Voigt großen Anteil am höchsten Saisonsieg der Doberaner Handballer.

Bad Doberan. Es geht doch noch! Die Handballer des Bad Doberaner SV haben ihre Mini-Krise beendet. Und wie: Nach vier sieglosen Oberliga-Spielen in Folge feierte das Männer-Team von Trainer Matthias Schmidt am Sonnabend einen 39:26 (18:16)-Sieg gegen den SV 63 Brandenburg-West. Es war der höchste Sieg der Münsterstädter in dieser Saison.

Trainer Schmidt: Haben aus der Not eine Tugend gemacht

„Für uns war das eine Riesen-Erleichterung. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es noch kann“, sagte Trainer Matthias Schmidt. Dabei waren die Voraussetzungen, das Heimspiel in der Stadthalle erfolgreich zu gestalten, keineswegs nicht optimal: mit Moritz Hausschild, Tim Dethloff, Johannes Trupp und Patrick Schmidt fehlten dem DSV vier Leistungsträger.

Kein Problem für die anderen. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und eine Super-Leistung gezeigt“, freute sich der DSV-Coach.

Zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 18:16. Danach drehten sie richtig auf. „Wir hatten uns vorgenommen, mehr Tempo zu machen“, berichtetet Schmidt. Der Plan ging auf. Die Doberaner Mannschaft, bei der sich Torhüter Louis Massaro ein Extra-Lob des Coaches verdiente, überrollte die Gäste im zweiten Spielabschnitt. Den 250 Zuschauern hat es gefallen. Begeistert erlebten sie, wie ihr Team mit Volldampf den fünften Heimerfolg klarmachte.

Sebastian Voigt verwandelt zehn von elf Siebenmetern

Erfolgreichster Torschütze beim DSV war Sebastian Voigt, der zehn von elf Siebenmeter-Versuchen nutzte. Neben Voigt waren neun seiner Mitspieler an der Torausbeute beteiligt. Oliver Wende, Ole Prüter und Christoph Rasch trafen jeweils fünf Mal.

Am kommenden Sonnabend reisen die Doberaner zum Auswärtsspiel nach Tegel. Mit dem Heimspiel am 18. Dezember gegen Teltow verabschiedet sich die Mannschaft in die Weihnachtspause.