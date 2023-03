﻿Das sind die Rivalen der Rostock Dolphins in der Aufstiegsrunde

Aus fünf mach drei – ein Drittliga-Quintett hat für die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga der Frauen gemeldet. Mit diesen Mannschaften bekommt es der Rostocker HC zu tun.

Rostock. Das Aufstiegsrennen nimmt konkrete Züge an. Neben dem Rostocker HC streben vier weitere Teams den Sprung in die 2. Handball-Bundesliga an. Das sind die Konkurrenten der Dolphins.