﻿Partie der Rostock Dolphins gegen Heide wurde abgesagt

Überraschende Spielabsage in der 3. Handball-Liga der Frauen: Die für Sonnabend geplante Partie des Rostocker HC gegen Schlusslicht MTV Heide wird auf Wunsch des Kontrahenten verschoben.

Der Ball ruht an diesem Wochenende bei den Drittliga-Handballerinnen des Rostocker HC.

Rostock. Die Spielabsage kommt kurzfristig und überraschend. Die für Sonnabend geplante Partie zwischen den Drittliga-Handballerinnen des Rostocker HC und dem MTV Heide wurde auf Antrag der Gäste abgesagt. Das teilte der RHC am Freitagmorgen auf seiner Facebook-Seite mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Für die Dolphins wäre die Partie gegen das Schlusslicht der erste Auftritt seit dem furiosen 35:24-Auswärtserfolg am 11. Februar im Topspiel gegen Verfolger Frankfurter HC gewesen. Der souveräne Spitzenreiter der Staffel Nord-Ost greift nunmehr erst am 11. März wieder ins Geschehen ein. Gegner ist der Berliner TSC (18.30 Uhr).

Handball wird am Sonnabend trotzdem in der Fiete-Reder-Halle gespielt. Den Auftakt macht um 10 Uhr die D-Jugend, die als Spitzenreiter (14:0 Punkte) den Tabellenvierten Empor Kühlungsborn (4:12) empfängt und nach dem deutlichen 24:2-Hinrundenerfolg als klarer Favorit in das Spiel geht.

Die meisten Mädchen gehen um 12 Uhr noch einmal auf Torejagd, wenn sie als zweite Mannschaft der C-Jugend (4:8) in der Bezirksliga Nord gegen das Tabellenschlusslicht Laager SV (0:12) antreten.

Reizvolles Duell: Juniorteam empfängt TSG Wismar

Eine ganz wichtige Partie haben die C-Jugendlichen der ersten Mannschaft um 14 Uhr vor sich. Als Tabellendritter (9:7) empfängt das Team von Ute Lemmel im letzten Vorrundenspiel den Tabellenvierten HSV Grimmen (8:8) und können mit einem Erfolg den Bronzeplatz sichern.

Höhepunkt des Tages ist das Kellerduell in der Oberliga Ostsee-Spree zwischen dem Juniorteam des RHC und der TSG Wismar. Für beide Teams geht es um Punkte für den Klassenverbleib.