﻿Drei auf einen Streich: Rostocker HC angelt sich polnisches Trio

Rostock. Siebenmeter. Lidia Halawczak hat den Ball. Sie dreht sich um die eigene Achse und wirft die Kugel als Aufsetzer ins rechte untere Eck. Jubelnd läuft sie zurück. In der kommenden Saison geht die 19 Jahre alte Polin für den Rostocker HC auf Torejagd. Der Drittliga-Meister verstärkt sich zudem mit Halawczaks Landsfrauen Sonia Siemko und Patrycja Drewnik. Die OZ stellt die Neuzugänge vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lidia Halawczak ist 19 Jahre alt, 1,72 Meter groß und kommt von SPR Pogon Szczecin. Die Rechtshänderin wurde in der polnischen Jugendmeisterschaft zur wertvollsten Spielerin gekürt. Bei den Dolphins soll sie sowohl im Rückraum als auch außen als Ersatz für die verletzte Nicole Rotfuß (Kreuzbandriss) zum Einsatz kommen.

Halawczak hatte zuvor im Probetraining überzeugt. Nach den Einheiten und einem guten Gespräch mit Trainer Dominic Buttig habe sie beschlossen, das Angebot anzunehmen, „um mich dort weiterzuentwickeln und auf hohem Niveau Handball zu spielen. Ich spüre, dass auf mich ein großer Schritt nach vorn mit neuen Perspektiven, Ratschlägen und Visionen eines neuen Trainers warten“, wird sie in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sonia Siemko hat bereits in Deutschland gespielt

Sonia Siemko kommt vom Zweitligisten HC Rödertal. Die 28 Jahre alte Rückraumspielerin hatte zuvor für den luxemburgischen Verein HB Museldall gespielt und gehörte dort zu den besten Torschützinnen. In Rödertal wurde sie mehrfach durch Verletzungen zurückgeworfen und kam auf lediglich neun Einsätze, in denen sie sieben Treffer erzielte. Sie möchte in Deutschland bleiben, weil sich beim RHC „ein sehr interessantes Projekt ergeben hat“, sagte die mehrfache polnische Meisterin im Beachhandball.

Sie ist mehrfache polnische Meisterin im Beachhandball: Sonia Siemko (28), Neuzugang des Rostocker HC. © Quelle: verein

Siemko weilte zusammen mit ihrem Berater Sascha Lattek in Rostock. Das Team und die Stadt haben ihr sehr gut gefallen, erklärte sie. „Ich möchte gern wieder in der zweiten Bundesliga spielen. Die Aussicht, dies eventuell mit diesem Team in den nächsten Jahren zu erreichen, war ausschlaggebend.“

Lesen Sie auch

Patrycja Drewnik (18) zählt zu den größten polnischen Talenten. Die 1,68 Meter große Rechtshänderin wechselt von KS AZS-AWF Warszawa zu den Dolphins und soll als Linksaußen zum Einsatz kommen. Die U-19-Nationalspielerin wird aufgrund von Auswahlverpflichtungen erst Mitte Juli zum Team stoßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Talentierte Spielerin: Patrycja Drewnik (18) gehört zum Kreis der U-19-Nationalmannschaft. © Quelle: verein

Drewnik, die im vergangenen Jahr ins All-Star-Team der polnischen Junioren-Meisterschaft gewählt wurde, möchte sich beim RHC weiterentwickeln „und neue Erfahrungen im Ausland“ sammeln.

Trainer Dominic Buttig freut sich über die Verpflichtungen. „Alle drei haben in den persönlichen Gesprächen und Probetrainings gezeigt, dass sie sportlich wie auch menschlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein können“, sagt der Coach.

OZ