Zwei Monate vor dem Saisonstart in der 3. Liga steigen die Handballerinnen des Rostocker HC wieder ins Training ein. Die Auftaktgegner stehen fest. So läuft die Vorbereitung.

Rostock. Acht Wochen nach dem verpassten Aufstieg starten die Handballerinnen des Rostocker HC in die Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Saison. Zu Beginn steht am Wochenende eine Leistungsdiagnostik an. Mit dabei sind auch die vier Neuzugänge Madeleine Ockert (19, kommt von Grün-Weiß Schwerin), Finja Wolf (17, BSV Sachsen Zwickau), Lidia Halawczak (19, SPR Pogon Szczecin) und Sonia Siemko (28, HC Rödertal). Beim Auftakt fehlen lediglich die langzeitverletzte Nicole Rotfuß (Kreuzbandriss) und Patrycja Drewnik. Die 18-jährige Polin, die von KS AZS-AWF Warszawa zu den Dolphins wechselt, ist noch mit der U-19-Auswahl ihres Heimatlandes gefordert.