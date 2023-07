﻿Empor Rostock freut sich über die schnelle Rückkehr von Richard Lößner

Empor Rostock Fahrplan für die Saison 2023/24

So., 3.9.: TSV Altenholz (Heim/16 Uhr) Sa., 9.9.: TSV Anderten (Auswärts) So., 17.9.: SC Magdeburg II (H/16 Uhr) Sa., 23.9.: MTV Braunschweig (A) Fr., 29.9.: Füchse Berlin Reinickendorf II (19 Uhr) So., 8.10.: SV Anhalt Bernburg (H/16 Uhr) Sa., 14.10.: HSG Ostsee N/G (A) So., 22.10.: Oranienburger HC (H/16 Uhr) Sa., 28.10.: SG Hamburg-Nord (A) Sa., 11.11.: HSV Insel Usedom (A/19 Uhr) Sa., 18.11.: HSG Eider Harde (A) Fr., 24.11.: Stralsunder HV (H/19 Uhr) So., 3.12.: HC Burgenland (A) So., 10.12.: SC DHFK Leipzig II (H/16 Uhr) Sa., 16.12.: TSV Burgdorf II (A) Sa., 20.1.: TSV Altenholz (A) So., 28.1.: TSV Anderten (H/16 Uhr) So., 4.2.: SC Magdeburg II (A) So., 18.2.: MTV Braunschweig (H/16 Uhr) Sa., 24.2. Füchse Berlin Reinickendorf II (A) Sa., 2.3.: SV Anhalt Bernburg (H/17 Uhr) So., 10.3.: HSG Ostsee N/G (H/16 Uhr) Sa., 23.3.: Oranienburger HC (A) So., 7.4.: SG Hamburg-Nord (H/16 Uhr) Sa., 13.4.: HSV Insel Usedom (H/16 Uhr) So., 21.4.: HSG Eider Harde (H/16 Uhr) Sa., 27.4.: Stralsunder HV (A/18 Uhr) So., 5.5.: HC Burgenland (H/16 Uhr) So., 19.5.: SC DHFK Leipzig II (A) So., 26.5.: TSV Burgdorf II (H/16 Uhr)