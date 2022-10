﻿Pokal-Hit: Empor Rostock freut sich auf Duell mit Gummersbach

Großes Spiel in kleiner Halle: Die Handballer des HC Empor Rostock empfangen am Mittwoch den Bundesligisten VfL Gummersbach in der Rostocker Ospa-Arena. Darum ist die Vorfreude auf die Pokal-Partie groß.

Rostock. An den 27. Oktober 2021 erinnern sich die Spieler und Fans des HC Empor Rostock heute noch gern. Der Aufsteiger in die 2. Handball-Bundesliga überraschte den bis dahin unbezwungenen Spitzenreiter VfL Gummersbach. Der 34:33-Sieg war der Höhepunkt der Saison. Maßgeblichen Anteil am 34:33-Erfolg hatte Kreisläufer Jonas Thümmler, der 15 Treffer (bei 15 Versuchen!) erzielte.

Fast ein Jahr später treffen die beiden Traditionsklubs im DHB-Pokal erneut aufeinander. „Gummersbach ist ein Gegner, der Spaß macht und der sehr viel Qualität mitbringt“, sagt Thümmler mit Blick auf das Duell mit dem Bundesligisten (19 Uhr, Ospa-Arena). „Wir gehen nicht ins Spiel, um nur zu schauen, wie toll die Gegner sind. Ganz chancenlos sehe ich uns nicht. Wir müssen uns nicht verstecken.“

Die Rostocker wollen den Schwung des 33:27-Auswärtssieges im Kellerduell über die Wölfe Würzburg mitnehmen. In Bayern setzte Trainer Till Wiechers erstmals in dieser Saison auf das System mit sieben Feldspielern und drei Kreisläufern.

Die Umstellung auf die altbewährte Variante „hat uns als Mannschaft Sicherheit gegeben“, sagt Spielmacher Per Oke Kohnagel, der seine Stärken in diesem System offenbar am besten ausspielen kann.

Wird der Isländer Sveinn Sveinsson schon gegen Gummersbach zum Faktor?

Der unmittelbar vor Saisonbeginn verpflichtete Isländer Sveinn Sveinsson, der über eine ähnliche Dynamik und Zweikampfstärke wie Robin Breitenfeldt verfügt, kann für diese Variante ein Faktor werden, ist Kohnagel überzeugt. „Von seinem Spielstil her müsste ihm das System liegen.“

Die Gummersbacher hatten in der Vorsaison große Probleme, Empors Spiel mit dem siebten Mann zu verteidigen. Ob den Rostockern, die in der ersten Runde die HSG Nordhorn-Lingen (22:20) ausgeschaltet hatten, eine neuerliche Überraschung gelingt?

Empor-Geschäftsführer Stefan Güter: Im Pokal kann alles passieren

„Nüchtern betrachtet sind die Chancen relativ gering“, meint Geschäftsführer Stefan Güter. Der VfL Gummersbach ist Tabellenachter der Bundesliga, hat mit Dominik Mappes den besten Torschützen in seinen Reihen und spielt einen „schnellen, attraktiven und durchschlagskräftigen Handball“, meint Güter und kommt zu dem Schluss: „Das ist ein ganz anderes Kaliber als vergangenes Jahr. Aber im Pokal kann ja alles passieren.“

Die Mannschaft fiebert dem Kräftemessen mit dem höherklassigen Kontrahenten entgegen. „Für uns ist das eine geile Herausforderung, auf die wir uns riesig freuen“, bekräftigt Jonas Thümmler.

Sonnabend kommt Spitzenreiter Balingen-Weilstetten in die Stadthalle

Für Empor geht es bis Ende November hochkarätig weiter. Am Sonnabend gastiert der souveräne Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten ab 17 Uhr in der Stadthalle. Es folgen die Duelle beim Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke, gegen den starken Aufsteiger VfL Potsdam (2.11., 17 Uhr, Ospa-Arena), in Eisenach, gegen Bietigheim (12.11.), in Coburg und zu Hause gegen Großwallstadt (28.11.) – allesamt Teams, die aktuell in der oberen Tabellenhälfte zu finden sind. Für Empor gibt es in den kommenden Wochen also viele Gelegenheiten, um für Überraschungen zu sorgen.

Eintrittskarten sind ab 18 Uhr an der Abendkasse erhältlich