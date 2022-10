﻿„Wir brauchen jeden Punkt“: HC Empor Rostock will raus aus der Krise

Rostock. Die Aufstiegseuphorie ist längst verflogen. Auch über die anschließende grandiose Hinrunde spricht niemand mehr. Beim Handball-Club Empor Rostock haben sich Enttäuschung und Ernüchterung breit gemacht. Der Verein steckt in der Krise. Eine Analyse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das passt nicht: Mit den fünf Niederlagen zum Auftakt haben die Rostocker nahtlos an die schwache Rückrunde der vergangenen Spielzeit angeknüpft. Vier Siege, ein Unentschieden und 19 Niederlagen stehen für Empor saisonübergreifend zu Buche – eine alarmierende Bilanz! Die Misere begann mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger Robin Breitenfeldt, der schmerzlich vermisst wird. Ohne ihn ist das System mit dem siebten Feldspieler – in der Hinrunde eine der Hauptwaffen der Rostocker – nur halb so gut. Ebenfalls auffällig: Im Spiel sechs gegen sechs tun sich die Mecklenburger schwer. Ein druckvolles Tempospiel ist nur ansatzweise zu sehen – und geht auf Kosten der Abwehrarbeit. Die Neuzugänge benötigen noch Eingewöhnungszeit.

Zwischen Gala und gaga – Einbrüche von Empor sind unerklärlich

Das ist unerklärlich: Nach einer schwachen Vorbereitung (ein Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen) überzeugte Empor im Pokal mit einer starken kämpferischen Vorstellung (22:20 gegen Nordhorn-Lingen). Statt den Schwung mitzunehmen, enttäuschten die Rostocker in Essen und gegen Hüttenberg. Die starke Leistung gegen Dessau (30:31) blieb unbelohnt – auch, weil die Schiris in der Schlussphase mit ihren Entscheidungen zwei Mal daneben lagen. Gegen Saporischschja verspielte Empor eine 21:16-Führung. Auch gegen Nordhorn-Lingen spielte der HCE zwischen Gala (bis zum 12:7) und gaga (zweite Halbzeit). Die Einbrüche geben Rätsel auf. Bis Februar gehörte es zu den Stärken der Rostocker, klare Rückstände wettzumachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das stimmt positiv: Ob in seiner Premieren-Saison, in der Aufstiegsrunde oder in der vergangenen Spielzeit – Trainer Till Wiechers hat schon mehrere kritische Phasen mit dem HCE gemeistert. In der Mannschaft steckt Potenzial. Das hat sie gegen Dessau und phasenweise auch in den vergangenen beiden Spielen unter Beweis gestellt. Und es wird noch besser – sobald die Neuzugänge Sveinn Sveinsson, Hafthor Vignisson und Alexej Demerza in der Liga angekommen sind.

Es wird ein heißer Herbst für den HC Empor

Das muss passieren: Empor benötigt dringend ein Erfolgserlebnis. "Wir erwarten eine deutliche Reaktion", sagt Sportvorstand André Wilk: "Wir müssen die nächsten Spiele erfolgreich bestreiten." Im Kellerduell bei den ebenfalls kriselnden Wölfen Würzburg geht es nicht nur um die ersten Punkte. Für Trainer Till Wiechers könnte die Partie schon Endspielcharakter haben. So oder so: Es wird ein heißer Herbst für den HCE. Mit der Pokalpartie gegen Gummersbach, den Duellen mit den Bundesliga-Absteigern Balingen-Weilstetten und TuS N-Lübbecke, dem Heimspiel gegen Potsdam und dem Duell in Eisenach warten ausnahmslos hochkarätige Kontrahenten. Ein Sieg in Würzburg kann nur der Anfang sein. "Wir brauchen jeden Punkt, egal wie", sagt Wilk.