﻿Handballer von Empor Rostock schöpfen aus Niederlage Mut

Rostock. Die Empor-Spieler Sveinn Sveinsson und Hafthor Vignisson standen noch lange nach dem Schlusspfiff zusammen mit dem in Gummersbacher Diensten stehenden Ellidi Snaer Vidarsson auf dem Feld. Die drei Isländer kennen sich schon lange. „Wir spielen gegeneinander, seit wir neun Jahre alt sind“, erzählt Sveinsson, der mit Vidarsson sämtliche Jugend-Auswahlmannschaften durchlief. „Er ist ein guter Freund von mir.“

Selbst während der Partie kommunizierten die beiden Isländer mehrfach miteinander. Sveinsson schenkte dem VfL sechs Dinger ein – so viele Treffer erzielten Vidarsson und Hakon Dadi Styrmisson (je 3), der ebenfalls bei den Oberbergischen unter Vertrag steht, zusammen. Der mannschaftliche Vergleich ging indes klar an den VfL, der mit dem 40:31-Erfolg ins Pokal-Achtelfinale einzog.

Immerhin: 31 Tore gegen den VfL zu erzielen war in der Bundesliga bislang lediglich dem SC DHfK Leipzig beim 36:36 gelungen. Andererseits: 40 Treffer musste noch keine Mannschaft gegen die Gummersbacher hinnehmen. „Aber dafür spielen wir in der zweiten Liga und die in der ersten“, ordnet Empor-Geschäftsführer Stefan Güter ein.

Ungeachtet der klaren Niederlage war Güter zufrieden: „Das war ein richtig gutes Handball-Spiel – schnell, mit vielen Toren und trotzdem vielen Paraden.“ Für die Rostocker sei es im Vergleich zum Würzburg-Spiel (33:27) „wieder ein Schritt nach vorn“ gewesen, betont Güter. Lediglich die 17 technischen Fehler trübten das Bild und verhinderten ein besseres Resultat.

Torhüter Leon Mehler parierte zehnmal glänzend

Aufseiten des HCE überzeugten vor allem Torhüter Leon Mehler, der zehn Mal glänzend parierte, Janos Steidtmann, der alle sechs Strafwürfe eiskalt verwandelte, sowie die sechsfachen Torschützen Jonas Ottsen und Sveinn Sveinsson. „Man sieht, dass er so langsam ankommt“, sagt Güter über den kurz vor Saisonbeginn verpflichteten Isländer. „Von ihm verspreche ich mir noch viel.“

Vorsichtig optimistisch warf der Manager einen Blick voraus. Wenn Robin Breitenfeldt, der nach seinem Kreuzbandriss bestenfalls im Dezember sein Comeback feiert, wieder dabei ist, „verfügen wir über richtig große Qualität“.

Sveinsson freut sich auf Duell mit Spitzenreiter Balingen-Weilstetten

Auf jeden Fall scheint Empor für das Heimspiel am Sonnabend gegen den Bundesliga-Absteiger und souveränen Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten (17 Uhr, Stadthalle) gerüstet zu sein. „Unser Ziel ist es, die gleiche Power wie gegen Gummersbach zu zeigen“, meint Sveinsson, der ein „hartes Spiel“ erwartet. Die Baden-Württemberger „spielen im Moment extrem gut“, anerkennt der Isländer. „Aber wir haben auch ein großartiges Team. Wenn wir mit unserem Geist und unserer Kraft ins Spiel gehen, können wir gewinnen.“

Für Sveinn Sveinsson und Hafthor Vignisson, der gegen Gummersbach ebenso wie Tim Völzke geschont wurde, kommt es am Sonnabend erneut zu einem Wiedersehen mit Landsleuten. Mit Daniel Ingason und Oddur Gretarsson stehen zwei Nordeuropäer in den Reihen der Gallier, die im Pokal bei der HSG Wetzlar (24:35) chancenlos waren. Sveinsson freut sich auf das Duell: „Alle Isländer, die in Deutschland spielen, kennen sich. Es macht immer Spaß, gegen sie zu spielen.“