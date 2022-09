﻿Handballer von Empor Rostock reisen mit dem Schiff zum Auswärtsspiel – hier geht es zum Video

Es ist die ungewöhnlichste Dienstreise in der Vereinsgeschichte des HC Empor Rostock. Als erste deutsche Profi-Mannschaft fahren die Handballer mit einem Schiff zu einem Auswärtsspiel. Hier geht es zum Video.

Antwerpen. Früh aufstehen mussten die Handballer des HC Empor Rostock am Dienstag. Um 8 Uhr machten sich die Spieler auf einer knapp sechs Kilometer langen Laufstrecke durch das am Rande des Zentrums gelegene ehemalige Industrieviertel in Antwerpen sowie entlang am Fluss Schelde.

