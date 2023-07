Party am Strand

Durchtanzte Nächte: Tausende Besucher beim Festival „Tag am Meer“ in Prora

Tausende Menschen tanzten beim Festival „Tag am Meer“ in Prora auf der Insel Rügen direkt am Strand. Das Besondere: Das Festivals lockt Menschen aller Altersgruppen – vom Kind bis zum Senior – an die Ostsee.